ÖH Salzburg zu Super sCOOL-CARD: Haslauers halbe Husch-Pfusch-Lösung vor der Wahl

Studierende gefrotzelt - neue Lösung gilt nur für Lehrlinge und SchülerInnen - Preise noch nicht fixiert

Salzburg (OTS) - Das heute von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Verkehrsreferenten LH-Stv. Wilfried Haslauer (beide ÖVP) präsentierte neue Jugendticket ("Super sCOOL-CARD") wird, wie sich bereits abgezeichnet hat, nur für Lehrlinge und SchülerInnen gelten. Studierende fanden in der gemeinsamen Pressekonferenz von Mitterlehner und Haslauer keinerlei Erwähnung. Die zuvor angekündigte "Erweiterung" für Studierende "zu einem späteren Zeitpunkt" scheint schon jetzt kein Thema mehr zu sein.

"Wie zu befürchten war, bleiben die über 20.000 Salzburger Studierenden beim neuen Jugendticket außen vor", ärgert sich Simon Hofbauer vom ÖH-Vorsitzteam. "Obwohl die ÖH-Petition für ein All-In-Studierendenticket bald die Marke von 2.000 Unterschriften durchbricht, sah LH-Stv. Haslauer nicht einmal eine Veranlassung, sich mit unseren Forderungen auseinanderzusetzen. Die Studierenden fühlen sich zu Recht gefrotzelt!", so Hofbauer weiter.

"Von Haslauers früheren Ankündigungen, nach der Wahl eine Erweiterung für Studierende anzubieten, war heute plötzlich keine Rede mehr", streicht Daniel Winter (ÖH-Vorsitzteam) hervor. "Es scheint, als hätte nun vor der Wahl noch schnell ein Zuckerl für die junge Zielgruppe aus dem Hut gezaubert werden müssen. Statt einem durchdachten Gesamtkonzept wurde nun in Husch-Pfusch-Manier an einer halben Lösung herumgedoktert. So konnte Haslauer etwa noch nicht einmal den genauen Preis beziffern - von einer Zuzahlung zwischen 60 und 96 Euro war die Rede", so Winter weiter.

"Leider ist Herr Haslauer nicht auf unser mehrmals unterbreitetes Angebot, gemeinsam und konstruktiv an einer Lösung für Lehrlinge, SchülerInnen und Studierende zu arbeiten, eingegangen", bedauert Su Karrer (ÖH-Vorsitzteam). "Offensichtlich geht Haslauer davon aus, nach der Wahl nicht mehr für den Verkehrsbereich verantwortlich zu sein. Anders können wir uns seine mangelnde Gesprächsbereitschaft mit uns als zuständiger Interessensvertretung nicht erklären", schließt Karrer.

