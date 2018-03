BONESUPPORT AB plant eine medizinische Mission, um CERAMENT(TM)|G zum Universitätslehrkrankenhaus Butare (CHUB) zu liefern

(PRN) - - Referenzzentrum für Osteomyelitis in Ruanda

Lund, Schweden (ots/PRNewswire) - BONESUPPORT, ein aufstrebendes Unternehmen injizierbarer Knochenersatzmaterialien für orthopädische Traumata, Knocheninfektionen und Instrumentenaugmentation, im Zusammenhang mit orthopädischer Chirurgie, hat heute bekanntgegeben, dass sie Pläne für eine humanitäre medizinische Mission haben, um CERAMENT(TM)|G , dem ersten CE-gekennzeichneten injizierbaren, antibiotisch eluierenden Keramikknochenersatzmaterial, zum Universitätslehrkrankenhaus Butare (CHUB) in Ruanda, zu bringen. CERAMENT(TM)|G ist für die Förderung und zum Schutz der durch Infektion gefährdeten Knochenheilung indiziert, einem weit verbreiteten Problem in Ruanda. CERAMENT(TM)|G ist momentan noch nicht frei in Ruanda verfügbar, es ist jedoch für die sorgsame Nutzungsmission freigegeben, um Zugang zu dieser Durchbruchsbehandlung für diejenigen zu bieten, die in Ruanda an Knocheninfektionen leiden.

Das Universitätslehrkrankenhaus Butare (CHUB) ist der Referenzstandort für Osteomyelitis von ganz Ruanda, ein ländliches Land mit 8 Millionen Menschen. Das 700-Betten-Krankenhaus hat im Durchschnitt bis zu 10 Fälle chronischer Osteomyelitis pro Monat, vor allem Kinder mit Infektionen, die lange vernachlässigt wurden. Ärzte vom Universitätslehrkrankenhaus Butare beantragten den Zugang zu CERAMENT(TM)|G nach dem Kennenlernen seiner jüngsten CE-Zulassung.

Lloyd Diamond, Geschäftsführer von BONESUPPORT und Professor Fredrik Lindberg, wissenschaftlicher Geschäftsführer und Mitgründer, werden CERAMENT(TM)|G an das Universitätslehrkrankenhaus Butare liefern, Fälle überwachen und Ideen mit Doktoren und Medizinstudenten austauschen.

"CERAMENT ist in mehr als 4000 klinischen Fällen mit hervorragenden Ergebnissen verwendet worden", sagte Lloyd Diamond, Geschäftsführer von BONESUPPORT. "Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit CHUB, um dieses Versorgungsniveau für die Menschen in Ruanda zu bringen."

Ruanda ist bekannt für den Völkermord von 1994, bei dem 800.000 getötet wurden. CHUB wurde nach dem Völkermord geschlossen. Die meisten Ärzte wurden getötet oder flohen um ihr Leben. Vor fast 20 Jahren in der Asche, hat das Land heute große Fortschritte bei der Wiederherstellung des Friedens und der Verbesserung der Lebensbedingungen und gesundheitlichen Bedingungen der Menschen gemacht. Die Lebenserwartung in Ruanda ist in letzten zehn Jahren von 48 Jahren zu 58 Jahren gestiegen, während die Todesfälle von Kindern unter 5 Jahren in den letzten 5 Jahren um die Hälfte reduziert wurden. Doch trotz der Fortschritte, ist das Pro-Kopf-Einkommen nur $ 550 pro Jahr, so dass Ruanda eines der ärmsten Länder der Welt ist und stark der Not-wendigkeit einer Unterstützung von Außen bedarf.

Das Unternehmen hat einen Blog aufgestellt, um Fotografien, Videos und Geschichten dieser medizinischen Mission zu dokumentieren und zu teilen:



Über BONESUPPORT

BONESUPPORT ist ein aufstrebendes Unternehmen injizierbaren Knochenersatzmaterialien für orthopädische Traumata mit Schwerpunkt Knocheninfektion, Instrumentenaugmentation und spinale Anwendungen. CERAMENT(TM) ist ein injizierbares, synthetisches Knochenersatzmaterial, das die Eigenschaften der Spongiosa imitiert, welches die kontrollierte Resorption künftigen Einwachsens des Knochens unterstützt und unter örtlicher Betäubung für die minimalinvasive Chirurgie injizierbar ist. CERAMENT's einzigartige biologische Eigenschaften bieten eine konsistente, abgepackte und ready-to-use Formulierung, um eine optimale Lieferung zu erleichtern. CERAMENT(TM)|G ist das erste CE-markierte injizierbare antibiotische, elutierende Keramikknochenersatzmaterial. CERAMENT(TM)|G ist zur Förderung und zum Schutz der Knochenheilung bei der Behandlung von Osteomyelitis (Knocheninfektionen) in CE-bezeichneten Ländern indiziert. CERAMENT(TM)|G steht nicht in den Vereinigten Staaten zur Verfügung.

CERAMENT(TM) ist eine ausgereifte Produktplattform, die kommerziell in den USA und Europa vorhanden ist und die Behandlung der Fragilität und andere Frakturen durch Krankheit und Trauma revolutioniert. Wissenschaftliche Forschung von CERAMENT umfasst mehr als elf Jahre. Über fünfundvierzig präklinische, klinische und tierexperimentelle Untersuchungen wurden durchgeführt und mehr als 4.000 Patienten sind mit CERAMENT behandelt worden. Das Unternehmen wurde im Jahr 1999 gegründet und hat seine Basis in Lund, Schweden, mit Tochterstandorten in den USA und Deutschland. Um mehr über BONESUPPORT zu erfahren besuchen sie bitte www.bonesupport.com.

