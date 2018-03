Die Dove "Real Beauty Sketches" Kampagne deckt erneut die dramatischen Unterschiede zwischen Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung anderer auf

FBI Phantombildzeichner illustriert in sozialem Experiment den anhaltenden Kampf der Frauen, die eigene Schönheit zu erkennen

Die Art und Weise, wie Frauen ihre eigene Schönheit einschätzen, steht oft in extremem Kontrast zur Wahrnehmung Außenstehender. Über die Hälfte (54%) der Frauen weltweit stimmen der Aussage zu, dass sie selbst ihr größter Schönheitskritiker sind. Das sind erschreckende 672 Millionen Frauen.* Dove hat sich dazu verpflichtet, eine Welt zu schaffen, in der Schönheit eine Quelle für Selbstbewusstsein ist und keine Ängste oder Unsicherheiten hervorruft. Als Antwort darauf hat Dove ein soziales Experiment durchgeführt, das den Ursachen auf den Grund gehen soll. Der Kurzfilm Real Beauty Sketches dokumentiert, wie Frauen sich selbst und ihre eigene Schönheit beschreiben und stellt dies in Kontrast mit dem, was Außenstehende sehen.

The Real Beauty Sketches Film zeigt Gil Zamora, ein vom FBI trainierter Phantombildzeichner, der in seiner 28-jährigen Karriere mit seiner für ihn typischen Compositure[TM] Methode über 3.000 Skizzen angefertigt hat. Der Film dokumentiert, wie er von insgesamt sieben Frauen nur anhand ihrer Selbstbeschreibung Skizzen anfertigt, während sie, für ihn nicht sichtbar, hinter einem Vorhang sitzen. Vor der Sitzung mit dem Phantombildzeichner wurde jede Frau unerwartet und ohne jegliche Erklärung darum gebeten, einen kurzen Zeitraum mit einer ihr vollkommen fremden Person zu verbringen. Zamora fertigte dann Skizzen anhand ihrer Beschreibung der fremden Personen an.

Die Mehrzahl der Skizzen, die aus der Perspektive des Fremden gezeichnet wurden, stellten ein schöneres, glücklicheres und mehrfach sogar eine genaueres Portrait der Frauen dar, und demonstrieren damit, dass, wenn es um das eigene Schönheitsempfinden geht, Frauen sich selbst am meisten unter Druck setzen. "Als ich gefragt wurde, Teil dieses Dove Films zu sein, hätte ich mir nie vorstellen können, wie unterschiedlich die beiden gezeichneten Portraits aussehen würden" sagte Gil Zamora, Phantombildzeichner. "Was mich besonders berührt hat, waren die emotionalen Reaktionen der Frauen als sie die beiden Skizzen nebeneinander aufgehängt sahen. Ich denke, dass viele dieser mutigen Frauen in diesem Moment festgestellt haben, dass sie tatsächlich ein verzerrtes Selbstbild haben, das wiederum Teile ihres bisherigen Lebens stark beeinflusst hat."

Eine Zeichnung ist tausend Worte wert Der Film dokumentiert die Reaktionen der Frauen auf ihr eigenes Selbstbild und ihre Realisation, wie stark ein niedriges Selbstbewusstsein viele andere Elemente ihres Lebens beeinflusst. Er inspiriert die Frauen und auch die Zuschauer, die eigene Schönheit zu erkennen. "Wir haben dieses Experiment durchgeführt und einen Film produziert, um unser Engagement, Frauen in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken, erneut zu bekräftigen", sagte Karin Klamer von Dove. "Wir hoffen, dass der Film Frauen dazu inspiriert, ihr eigenes Schönheitsempfinden zu überdenken und zu verstehen, wie andere Menschen sie wahrnehmen."

Du bist schöner als du denkst Frauen sind ihre eigenen, größten Schönheitskritiker: nur 4% der Frauen weltweit empfinden sich selbst als schön (Anstieg von 2% in 2004). Dove ist der Meinung, sich schön finden und gut fühlen, macht Frauen erst wirklich glücklich. The Dove Real Beauty Sketches Kampagne ruft Frauen dazu auf, ihre Selbstwahrnehmung zu überdenken.

Die Dove-Mission Dove unterstützt Frauen dabei, das volle Potenzial ihrer individuellen Schönheit zu entfalten, indem wir Produkte entwickeln, die auf die persönlichen Bedürfnisse ihrer Haut und Haare eingehen. Denn wir glauben, nur wer sich durch die richtige Pflege schön und wohl in seiner Haut fühlt, kann dies auch ausstrahlen.

