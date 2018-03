Beatrix Karl ist steirische Spitzenkandidatin für Nationalratswahl!

Einstimmige Nominierung im VP-Landesparteivorstand:

Graz (OTS) - Der Landesparteivorstand der Steirischen Volkspartei hat erste Weichen für die Nationalratswahl im Herbst gestellt. Spitzenkandidatin ist Bundesministerin Mag. Dr. Beatrix Karl.

Landesparteiobmann LH-Vize Hermann Schützenhöfer dazu: "Die Steirische Volkspartei hat frühzeitig eine klare Entscheidung getroffen. Ich freue mich über die einstimmige Nominierung, Beatrix Karl hat eine hervorragende Arbeit in den letzten Jahren in der Bundesregierung geleistet."

"Ich bedanke mich für das Vertrauen des Landesparteivorstandes und freue mich auf die Zeit der Wahlbewegung. Ich werde gleich am kommenden Montag eine Tour durch alle Bezirke der Steiermark starten um mit Funktionären und Bürgern in Kontakt treten um für die ÖVP zu werben. Es geht um viel bei dieser Nationalratswahl. Wir brauchen klare Verhältnisse in Österreich und eine verlässliche Politik. Für diese stehen Michael Spindelegger und sein Team. Wir sehen in vielen europäischen Ländern - wie Italien - die Tendenz, dass Parteien großen Zuspruch erhalten die gar nicht regieren wollen - das halte ich für gefährlich. Die Volkspartei wird auch in Zukunft die konstruktive Kraft sein, die Reformen vorantreibt", so Beatrix Karl und ergänzt: "Als steirische Ministerin sehe ich mich auch als "Botschafterin" unserer Steiermark in der Bundespolitik. Gemeinsam mit Gerald Klug und Reinhold Lopatka möchte ich auch in Zukunft den Wind der steirischen Reformpartnerschaft in die Bundesregierung tragen. Die Steiermark kann in vielen Bereichen ein Vorbild für Österreich sein. Ich werde dafür kämpfen, dass die Steiermark stark in Wien vertreten ist."

Rückfragen & Kontakt:

Steirische Volkspartei

Michael Jeschelnig

Politik & Kommunikation

T: +43 (316) 607 44 4300

M: +43 (664) 607 44 4300

mailto: presse @ stvp.at