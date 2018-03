Karlheinz Töchterle gratuliert dem neuen ÖAW-Präsidium zur Wahl

Vizepräsident und neue Klassenpräsidenten gewählt - Dank an bisheriges Präsidium

Wien (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsminister o.Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Töchterle gratuliert dem neuen Präsidium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zur Wahl. Nach der im März erfolgten Wahl von o.Univ.-Prof. Dr. Anton Zeilinger zum neuen Präsidenten wurden heute mit Univ.-Doz. Dr. Michael Alram, w.M. (Direktor des Münzkabinetts des Kunsthistorischen Museums in Wien) ein neuer Vizepräsident, mit o.Univ.-Prof. Dr. Brigitte Mazohl (Professorin für Österreichische Geschichte an der Universität Innsbruck) eine neue Klassenpräsidentin der philosophisch-historischen Klasse und Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Georg Brasseur (Institutsleiter am Institut für Elektrische Messtechnik und Messsignalverarbeitung der TU Graz) ein neuer Klassenpräsident der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse gewählt. "Damit verfügt die ÖAW über eine starke Spitze, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit", so Töchterle.

Seinen Dank sprach der Minister dem bisherigen Vizepräsidenten Univ.-Prof. Dr. Arnold Suppan, der Präsidentin der philosophisch-historischen Klasse o. Univ.-Prof. Dr. Sigrid Jalkotzy-Deger und dem Präsidenten der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse o. Univ.-Prof. Dr. Georg Stingl aus. "Gemeinsam ist es gelungen, notwendige Weichen für die gedeihliche Weiterentwicklung der renommierten Forschungsträgerin ÖAW zu stellen", betonte Töchterle.

