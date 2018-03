FPK-LGF Schick: Kandidatur von Matthias Krenn offiziell eingelangt

Stimmzettel werden statutenkonform mit zwei Namen versehen

Klagenfurt (OTS) - Wie der Landesgeschäftsführer der Freiheitlichen in Kärnten, Gernot Schick, bekannt gibt, hat heute, Freitag, um 14.27 Uhr Matthias Krenn seine Kandidatur für die Obmannschaft persönlich per Email übermittelt.

"Da nun formell alle Anforderungen erfüllt sind, werde ich wie bisher dafür Sorge tragen, dass dieser basisdemokratische Akt statutenkonform durchgeführt wird", erklärt Schick. Es werden daher am Landesparteitag am Sonntag, dem 21. April, zwei Namen, lautend auf LR Mag. Christian Ragger und Bgm. Matthias Krenn, am Stimmzettel aufscheinen.

