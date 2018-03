"Rat auf Draht" wird 25: Wie gefährlich lebt die "Generation Facebook"?

Zum 25. Geburtstag lud die ORF-Telefonhilfe zum Experten-Talk über Chancen und Gefahren der neuen Medien und sozialen Netzwerke für die Jugend

Wien (OTS) - "Rat auf Draht" wurde vor 25 Jahren vom ORF zunächst als Ombudsstelle nach norwegischem Muster als ORF-Programmbestandteil des Kinder-TV-Nachmittags ins Leben gerufen. Bald zeigte sich, dass die jugendlichen Zuseher/innen die Möglichkeit eines Servicetelefons mehr und mehr für ihre Anliegen und ganz persönliche Gespräche nutzten. Die ORF-Telefonhilfe ist mittlerweile eine anerkannte Notrufeinrichtung für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen, die rund um die Uhr, anonym und kostenlos für die Fragestellungen der meist jugendlichen Anrufer/innen zur Verfügung steht.

Aus Anlass des Jubiläums lud die ORF-Institution heute, am Freitag, dem 19. April 2013, zum Experten-Gespräch ins ZOOM-Kindermuseum, wo Sektionschef Kurt Nekula vom Unterrichtsministerium, Ministerialrat Mag. Ewald Ebner vom Bundeskriminalamt, DI Barbara Buchegger von der EU-weiten Plattform Saferinternet.at, Christian Morawek, Vorsitzender der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen und Birgit Satke, Teamleiterin von "Rat auf Draht" sowie Moderator Albert Malli vom Hitradio Ö3 zu der Frage: "Cyber-Grooming, Sexy Sexting - Wer schützt unsere Jugend im Internet?" diskutierten.

Mayerhoffer: "Kinder sind dort abzuholen, wo sie sich befinden"

Einladende, Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting, zu der auch das Beratungstelefon gehört: "In 25 Jahren hat sich viel verändert. Viele, die bei uns als Jugendliche heimlich vom Vierteltelefon aus angerufen haben, wenn die Eltern nicht zu Hause waren, sind heute 40. Aber im gleichen Maße, in dem Erziehung liberaler geworden ist, entstehen neue Probleme und Herausforderungen. Medien, insbesondere die 'neuen Medien' wie Handy und Internet, besitzen für junge Menschen große Anziehungskraft und sind von Eltern und Erziehenden nur schwer kontrollierbar. Aber man muss die Kinder dort abholen, wo sie sich befinden - und das sind nun Mal die neuen sozialen Netzwerke. Die damit verbundenen Problemstellungen kennen wir vom Beratungstelefon, das hier seine Rolle vor allem in Aufklärung und Prävention hat", unterstrich Mayerhoffer.

Prävention und Aufklärung

Die Diskussion im ZOOM-Kindermuseum zeigte einmal mehr, wie sehr die Frage der Medialisierung der Jugendkultur die verschiedenen Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, beschäftigt. Einig waren sich die Expertinnen und Experten, dass es angesichts der Komplexität des Problems gemeinsamer Anstrengungen bedarf.

Sektionschef Kurt Nekula vom Unterrichtsministerium betonte: "Es ist ein Phänomen: Wenn es irgendwo ein Problem gibt, wird der Ruf laut, ein Unterrichtsfach dafür einzurichten. Das Problem des sexuellen Missbrauchs in den Medien ist jedoch so komplex, dass es alle gesellschaftlichen Gruppen braucht, um dagegen anzukämpfen. Die Schule allein ist da aufgeschmissen. Und auch die gesetzliche Reglementierung kann immer nur ein kleines Segment der Wirklichkeit abdecken. Der schulische Kontext ist nicht täterorientiert, sondern liegt im Präventionsansatz: Lehrer/innen können die Persönlichkeit des Kindes so stärken, dass es lernt 'nein' zu sagen. Dabei müssen Lehrer/innen oft auch Defizite ausgleichen, die im familiären Bereich bestehen. Wichtig ist, dass Kinder Ansprechpersonen ihres Vertrauens haben - da müssen Eltern- und Lehrerbildung ansetzen."

Ministerialrat Mag. Ewald Ebner vom Bundeskriminalamt unterstrich ebenfalls: "Jemand schleicht sich besonders leicht in das Vertrauen eines Kindes, in dem er sich für dessen Anliegen interessiert." Ebner weiter: "Grooming ist eine Vorstufe zu sexuellem Missbrauch - die Täter sind die, die in den meisten Fällen auch zu Missbrauch bereit sind. Man findet sie in allen Altersgruppen und Bildungsschichten. Die Täter sind zwischen 17 und 77 Jahren und immer männlich." Strafbar sei dabei nicht nur, wer ein Kind physisch angreift, sondern auch "wer die Anleitung zu sexuellen Handlungen gibt." Ebner warnte auch davor, sich im Internet mit verräterischen Nicknames zu bewegen, denn oftmals gäben diese Aufschluss über Alter und Herkunft der Personen.

DI Barbara Buchegger von der EU-weiten Plattform Saferinternet.at mahnte: "Wichtig ist, dass wir eine ganze Generation nicht kriminalisieren durch die Paragraphen und einfach nur dadurch, dass sie sich in den neuen Medien bewegen." Umso wichtiger sei daher die Aufklärung und "dass wir Kinder unterstützen, die Grenze zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit zu erkennen und zu respektieren." Buchegger sprach sich gegen "Angstmache" rund um die neuen Meiden aus und appellierte: "Wo sich Kinder gut aufgehoben fühlen, ist die Tendenz weitaus geringer, sich im Netz Fremden anzuvertrauen."

Christian Morawek, Vorsitzender der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen, unterstrich einmal mehr die Rolle der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schulen und lobte, dass hier in den letzten Jahren viel an Sensibilisierung geleistet wurde: "Aufklärung beginnt bereits in den Volksschulen und das ist auch wichtig. Denn wenn ein Kind Vertrauen und Kompetenz gewinnt, ist es auch für die Zukunft gefestigt. In der Pubertät damit zu beginnen, wäre wahrscheinlich problematisch." Darüber hinaus unterstrich Morawek: "Wichtig ist auch, dass Erwachsene Kompetenz zeigen und nicht von vorneherein signalisieren: Da kenn ich mich nicht aus!"

Birgit Satke, Teamleiterin von "Rat auf Draht": "Viele Kinder und Jugendliche rufen bei uns an, weil sie die Anonymität unserer Beratungseinrichtung schätzen und sich eher trauen als zur Polizei zu gehen. Wir klären sie über alle Möglichkeiten auf und geben ihnen Tipps, wie sie sich am besten verhalten bzw. ihre Privatsphäre schützen können. Dazu gehören auch so einfache Dinge wie keine persönlichen Daten und auch nicht die Schuladresse bekannt zu geben."

"147 Rat auf Draht", die ORF-Telefonhilfe für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen, hat 2,5 Millionen Beratungsgespräche und 4,9 Millionen Zugriffe auf rataufdraht.ORF.at in den vergangenen Jahren verzeichnet. Die anerkannte, österreichweite Notrufnummer wird vom Unterrichts-, Innen-, Familien- und Sozialministerium sowie von allen Bundesländern und diversen Kooperationspartner unterstützt.

