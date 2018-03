FPÖ: Neubauer: Tiroler ÖVP verrät Südtirol!

Landeshauptmann Platter hat kein Herz für seine Landsleute südlich des Brenners

Wien (OTS) - Auf einem eher peinlich wirkenden Plakat wirbt die Tiroler Volkspartei mit dem Slogan "Tirol muss regierbar bleiben" und drückt damit aus, dass der Tiroler Landeshauptmann Platter (ÖVP) "keine italienischen Verhältnisse" für Tirol wünsche. "Das ist ja die Höhe", stellte heute der freiheitliche Südtirolsprecher NAbg. Werner Neubauer fest. "Jener Platter, der in den vergangenen Jahren lediglich durch seine Italien-freundliche Politik aufgefallen sei und alles unternommen habe, die Verankerung der Schutzmachtfunktion in der österreichischen Verfassung zu verhindern; jener Platter, der sich händeringend gegen die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an seine Landsleute im südlichen Tirol und gegen die Begnadigung aller Freiheitskämpfer und Südtirol-Aktivisten ausgesprochen hat, der will nun 'keine italienischen Verhältnisse' in Tirol", wundert sich Neubauer.

"Jene Verhältnisse, die seine Landsleute in Südtirol als Bestandteil Italiens naturgemäß seit Jahrzehnten zu ertragen bzw. zu erdulden haben, die will der Herr Landeshauptmann Platter für 'sein' Tirol aber nicht. ÖVP-typisch möchte man sagen", so Neubauer weiter. Der Südtirol-Unterausschuss im Parlament wurde vom Tiroler Hermann Gahr (ÖVP) kümmerliche viermal seit dem Jahr 2008 einberufen. "Obwohl alle Rechtsfragen zur doppelten Staatsbürgerschaft geklärt sind, weigert sich die ÖVP, einen einfachen Beschluss dafür im Parlament herbeizuführen", hält Neubauer fest. 22.000 Unterschriften zur Verleihung der doppelten Staatsbürgerschaft - Tausende davon auch in Tirol gesammelt - werden damit von Landeshauptmann Platter, Andreas Khol und Hermann Gahr ignoriert. Ein Antrag des ehemaligen Landes-Schützenkommandanten Paul Bacher auf eine österreichische Staatsbürgerschaft wurde vor drei Jahren beim damaligen Landesrat Christian Switak (ÖVP) zuständigkeitshalber eingereicht. Bis heute liegt keine bescheidmäßige Erledigung der Eingabe vor, weshalb die FPÖ nächste Woche Anzeige erstatten werde.

Nach einem Spruch des Verfassungsgerichts in Rom ist es dem italienischen Staat gestattet, 40 Millionen Euro, welche das Land zur Unterstützung von direkt angrenzenden wirtschaftlich schlechter gestellten Gemeinden vor allem der Provinz Belluno bereitstellen sollte, einzubehalten. Es zeige sich dadurch, dass Italien Autonomiebestimmungen außer Kraft setzen kann, wenn es um "Interessen des Staates" gehe. "Diese Vorgehensweise Italiens wird zur Folge haben, dass Südtirol in absehbarer Zukunft kein Gesetz mehr durchbringen wird, weil Italien es unter Hinweis auf diese Bestimmung verhindern wird. Nichts mehr geht im Land an Etsch und Eisack", stellte dazu Neubauer fest. Und wie ist die Reaktion des Tiroler Landeshauptmannes Platter auf diese dramatische Entwicklung im südlichen Tirol? "Kein Protest, einfach nichts", kritisiert der freiheitliche Südtirolsprecher.

"Die für die Südtiroler so wichtige Frage des Autonomiestatuts und der damit verbundenen Zukunftsperspektiven wird von Platter einfach ignoriert. Das ist eines Landeshauptmannes unwürdig und damit verrät die ÖVP Tirol die berechtigten Interessen Südtirols", so Neubauer. Einzig die FPÖ unter ihrem Bundesparteiobmann HC Strache, Landesparteiobmann Mag. Gerald Hauser und Südtirolsprecher NAbg. Werner Neubauer vertreten die Interessen der österreichischen Minderheit im südlichen Tirol. "Die Raffls heißen im Jahr 2013 Platter, Spindelegger, Khol und Gahr, alle ÖVP", zieht Neubauer den Vergleich zum Verräter Andreas Hofers.

