Kommunalkredit - Stronach: SPÖ-Ministerin Schmied darf sich nicht aus ihrer Verantwortung stehlen

Ermittlungen zur Kommunalkredit-Pleite nur gegen Bildungsministerin Schmied eingestellt

Wien (OTS) - Justiz, Banken und Politik ziehen wieder einmal an einem Strang - und die Zeche zahlen einmal mehr die Österreicherinnen und Österreicher, kommentiert das Team Stronach die Meldung, wonach die Ermittlungen zur Kommunalkredit-Pleite im Gegensatz zu allen anderen Vorständen allein gegen Bildungsministerin Schmied eingestellt wurden.

Der Skandal, dass ein rotes Parteibuch wieder einmal die Einstellung von Ermittlungen bewirkt, ist hier wohl evident, denn die Fehler und eine falsche Finanzgebarung haben die Vorstände wohl alle gemeinsam zu verantworten. Die größte Bankenpleite der Geschichte der Zweiten Republik fällt eben genau in den Verantwortungszeitraum von Schmied. Es sei zudem bezeichnend, dass die Justiz vorerst keine strafrechtlich vorwerfbaren Fehlleistungen erkennen will; welche Fehlleistungen von Schmied wurden in diesem Teilbericht nicht angeführt?

Das Team Stronach fordert, dass sämtliche Vorgänge rund um diese Bankenpleite aufgeklärt werden - mit Schmied, die sich als SPÖ-Ministerin nicht dank ihrer Parteizugehörigkeit aus ihrer Verantwortung stehlen darf!

