EANS-News: ATRIUM EMITTIERT EFOLGREICH UNBESICHERTE EUR350 MIO ANLEIHE

**NICHT ZUR GäNZLICHEN ODER

TEILWEISEN VERöFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERSENDUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER DER RUSSISCHEN FöDERATION**

Atrium European Real Estate Limited

("Atrium" oder die "Gruppe")

- Atriums erste unbesicherte Anleihe 3,7-fach überzeichnet -

Jersey, 19. April 2013. Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext:ATRS), ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Einzelhandelsimmobilien und Einkaufszentren in Zentral und Osteuropa, gibt bekannt, dass die Platzierung einer unbesicherten siebenjährigen Anleihe über EUR 350 Millionen (die "Anleihe") mit Laufzeit bis April 2020 und fixem Kupon von 4,00% per anno erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Emissionskurs betrug 99,569%.

Das Orderbuch für die Emission erreichte einen Wert von über EUR 1,3 Milliarden, was einer etwa 3,7-fachen Überzeichnung entspricht. Die Anleihe wurde gegenüber einem breiten Kreis von institutionellen Anleiheinvestoren in ganz Europa platziert und bestätigt das Vertrauen der Investoren in Atriums Bonität.

Sowohl Standard & Poors als auch Fitch haben der Anleihe - in Übereinstimmung mit Atriums Corporate Credit Rating - das Investment Grade Rating von BBB-vergeben.

Der Emissionserlös wird die Liquidität von Atrium stärken und soll für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich allfälliger Akquisitionen, als auch für die Refinanzierung von bestehenden besicherten Verbindlichkeiten der Gruppe, verwendet werden.

Rachel Lavine, CEO von Atrium, kommentiert die Transaktion: "Der Erfolg dieser -vielfach überzeichneten - Emission bestätigt den Fortschritt, den wir bei Atrium gemacht haben und stattet uns mit substantieller finanzieller Liquidität für die Unterstützung der Wachstumsstrategie der Gruppe aus. Dieser Erfolg baut einerseits auf dem erzielten Fortschritt auf, der uns zum Ende letzten Jahres die angestrebten Investment Grade Ratings erreichen ließ, und lässt uns andererseits vom derzeit niedrigen Zinsniveau sowie vom sehr aktiven Fremdkapitalmarkt profitieren. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden."

Analysten: Ljudmila Popova lpopova @ aere.com Presse und Aktionäre: FTI Consulting Inc +44 (0)20 7831 3113 Richard Sunderland/ Will Henderson/ Daniel O'Donnell atrium @ fticonsulting.com

Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey. Atrium ist bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht als "collective investment scheme" registriert, das Beteiligungen in den Niederlanden nach Artikel 2:66 des niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes (Wet op het financieel toezicht) anbieten kann. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch ist beabsichtigt die Wertpapiere, welche hierin genannt werden, in irgendeiner Weise in einer Jurisdiktion zum Verkauf anzubieten, in welcher ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zum Kauf oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, einer Ausnahme von der Registrierung bzw. Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

Jedes Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem EWR-Staat, welcher die EU-Richtlinie 2003/71/EC (gemeinsam mit jeglicher Änderung und entsprechenden Durchführungsmaßnahmen im jeweiligen Mitgliedstaat unter dieser Richtlinie, die "Prospekt-Richtlinie") umgesetzt hat, als öffentliches Angebot qualifiziert werden sollte, ist ausschließlich an qualifizierte Investoren (gemäß Definition der Prospekt-Richtlinie) gerichtet.

Diese Mitteilung ist eine Werbung und kein Prospekt entsprechend den jeweiligen nationalen Umsetzungsmaßnahmen der EU-Richtlinie 2003/71/EC (diese Richtlinie gemeinsam mit jeglicher Änderung und entsprechenden Durchführungsmaßnahmen im jeweiligen Herkunftsmitgliedstaat unter dieser Richtlinie, die "Prospekt-Richtlinie") und stellt als solche kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Der gemäß der Prospekt-Richtlinie erstellte Prospekt wurde veröffentlicht und kann auf der Webseite der Luxemburger Börse abgerufen werden. Investoren sollten die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen im Prospekt zeichnen oder erwerben.

Diese Mitteilung ist ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs von Großbritannien, oder (ii) professionelle Investoren (Investment Professionals), die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, und (iii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Entities), und andere Personen an die die Informationen rechtmäßig gerichtet werden dürfen und die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen, adressiert und gerichtet (wobei all diese Personen in (i), (ii) und (iii) zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden). Jegliche Investmentaktivitäten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, dürfen nur relevanten Personen zugänglich gemacht werden, und werden jegliche Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen werden. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung, Verbreitung oder Versendung innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, jedem Bundesstaat und dem District of Columbia) bestimmt. Diese Mitteilung ist weder, noch begründet sie oder ist sie Teil eines Angebots zum Verkauf, bzw. einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht unter dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 (der "Securities Act") registriert worden und werden zukünftig nicht registriert werden. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an, bzw. für Rechnung oder zugunsten von, US-Bürgern (wie in der "Regulation S" des Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, außer auf Grundlage einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act. Es erfolgt in den Vereinigten Staaten von Amerika kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Gewisse Aussagen in diesem Dokument basieren nicht auf historischen Fakten, sondern sind "zukunftsgerichtete" Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen inkludieren Aussagen mit folgendem Inhalt: Aussagen über Atriums Pläne, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorgaben, Strategien, zukünftige Ereignisse, zukünftigen Umsätze oder Ergebnisse, Investitionsaufwendungen, Finanzbedürfnisse, Pläne oder Vorhaben bezüglich Akquisitionen, Atriums Wettbewerbsfähigkeit und Schwächen, Pläne oder Ziele bezüglich künftiger Ergebnisse, der Finanzlage und zukünftiger Tätigkeiten und Entwicklungen, Atriums Geschäftsstrategie und die Entwicklungen, von welchen Atrium in den Industrien und im politischen und juristischen Umfeld seiner Tätigkeit ausgeht und andere Informationen, welche nicht historischer Natur sind. Aufgrund ihrer Art beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen inhärente Risiken und Ungewissheiten genereller und spezifischer Natur und bestehen Risiken, dass diese Annahmen, Prognosen, Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen nicht erreicht werden. Vor dem Hintergrund dieser Risiken und Ungewissheiten werden Sie aufgefordert nicht unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Atrium beabsichtigt und übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen.

Unternehmen: Atrium European Real Estate Limited Seaton Place 11-15 UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands Telefon: +44 (0)20 7831 3113 Email: richard.sunderland @ fticonsulting.com WWW: http://www.aere.com Branche: Immobilien ISIN: JE00B3DCF752 Indizes: Standard Market Continuous Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

FTI Consulting Inc.:

+44 (0)20 7831 3113

Richard Sunderland

Will Henderson

Richard.sunderland@fticonsulting.com