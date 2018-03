"Sport am Sonntag" mit Cup-Auslosung

Am 21. April um 18.00 Uhr in ORF eins, ab 18.50 Uhr Highlights vom Linz-Marathon

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert "Sport am Sonntag" am 21. April 2013, um 18.00 Uhr in ORF eins mit u. a. der Auslosung für das ÖFB-Cup-Halbfinale.

Im Anschluss an "Sport am Sonntag" zeigt ORF eins ab 18.50 Uhr die Highlights des Linz-Marathons. Mit der wissenschaftlichen Vorbereitung auf einen solchen Lauf beschäftigt sich am Samstag, dem 20. April, um 18.15 Uhr auch das ORF-Magazin "Newton".

-Wiener Derby: Die Premiere von Zoran Barisic

-ÖFB-Cup: Die Semifinal-Auslosung live im Studio

-Europa League: Aleksandar Dragovic im Gespräch

-Leichtathletik: Beate Schrott live zu Gast

-Formel 1: Der Grand-Prix von Bahrain

Ebenfalls im Zeichen (historischer) Wiener Derbys steht am Sonntag, dem 21. April, um 13.05 Uhr in ORF 2 "Panorama". Präsentiert werden die Beiträge mit Wiener Fußballstars von Binder bis Prohaska von Johannes Hoppe.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar. Wer die Sendung "Sport am Sonntag" live im Studio mitverfolgen möchte kann sich dafür unter tickets @ ORF.at anmelden bzw. unter tickets.ORF.at informieren.

