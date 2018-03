ORF III mit dem Finale von Hugo Portischs "Österreich I" und einem Sonntag im Zeichen von Richard Wagners "Tannhäuser"

Am 20. und 21. April im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - "Land der Berge" erinnert am Samstag, dem 20. April 2013, um 19.25 Uhr an zwei große französische Alpinisten. Der Film "Patrick Edlinger - Das Leben auf Fingerspitzen" erzählt die Geschichte eines Pioniers des Freeclimbing, der als "Spider-Man der Schluchten" weltberühmt wurde. Patrick Edlinger starb Ende 2012 im Alter von 52 Jahren. Im selben Jahr verstarb der Abenteurer und Politiker Maurice Herzog. Mit dem Film "Maurice Herzog - Das Leben ohne Fingerspitzen" erinnert sich "Land der Berge" an einen außergewöhnlichen Menschen, der auch abseits seiner sportlichen Leistungen als französischer Nationalheld gefeiert wurde und 1978 für seine Verdienste um die Republik Österreich mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet wurde.

Im Hauptabend begrüßt Hugo Portisch das vorerst letzte Mal zu seiner legendären historischen Dokumentationsreihe "Österreich I". Die finale Folge der zwölfteiligen Reihe, "Im Kriege wiedererstanden", beschäftigt sich insbesondere mit dem Holocaust, dem Schicksal der ins Exil vertriebenen und abgewanderten Österreicher/innen, unter ihnen Bruno Kreisky und Otto Habsburg, und mit dem österreichischen Widerstand im Zweiten Weltkrieg. Die Reihe endet mit der Moskauer Deklaration 1943, der Geburtsurkunde eines unabhängigen und freien Österreich. Wer einzelne Folgen verpasst hat oder die Reihe noch einmal sehen möchte, kann die ORF-III-DVD-Edition von "Österreich I" erwerben, die seit Kurzem im Handel ist.

Anschließend ist ORF III um 22.00 Uhr wieder Naziverbrechern auf der Spur: Die "zeit.geschichte"-Dokumentation "Jagd auf Martin Bormann" beleuchtet den engen Berater Adolf Hitlers. Der Fadenzieher der kaltblütigen Vernichtungspolitik verschwand in den letzten Stunden des Dritten Reichs spurlos. Die Alliierten, das FBI, die CIA, die Medien und der Nazijäger Simon Wiesenthal jagen Bormann rund um den Globus.

Am Sonntag, dem 21. April, heißt es wieder "Alles Wagner!" - denn Barbara Rett präsentiert im Rahmen der Sonntagabendprogrammleiste "Erlebnis Bühne" sämtliche Opern von Richard Wagner in der Reihenfolge ihrer Entstehung bzw. ihrer Uraufführung, und dieser Sonntag steht ganz im Zeichen von Wagners "Tannhäuser". Um 18.50 Uhr zeigt "Erlebnis Bühne" Johann Nepomuk Nestroys "Tannhäuser in 80 Minuten" - eine bissige Wagner-Parodie aus der Wiener Volksoper 2008 mit Direktor Robert Meyer in sämtlichen Rollen, begleitet von den Neuen Wiener Concert Schrammeln. Im Anschluss um 20.15 Uhr begleitet Barbara Rett dann durch Richard Wagners "Tannhäuser", jene große romantische Oper, die Wagner Zeit seines Lebens nicht mehr losließ. Starregisseur Robert Carsen hat sie im Malermilieu der Gegenwart angesiedelt, mit Tenor Peter Seiffert an der Spitze sowie Markus Eiche, Petra Maria Schnitzer und Beatrice Uria-Monzon. Eine Inszenierung aus dem Gran Teatre del Liceu in Barcelona aus dem Jahr 2012.

Die Wartburg war und diente Richard Wagners Vorlage für "Tannhäuser" war die Wartburg, Schauplatz des berühmten Sängerkrieges im Jahr 1207. ORF III stellt diesen historischen Schauplatz im Rahmen von "Erlebnis Bühne" um 23.40 Uhr in den Fokus. Abermals schrieb die Wartburg Geschichte, als Martin Luther dort die Bibel ins Deutsche übersetzte und seine 95 Thesen an deren Pforten schlug.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at