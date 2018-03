KGZE: Christlich-soziale Werte bewegen Europa - vom Fall des Eisernen Vorhangs bis zur Bewältigung der Finanzkrise

25. Konferenz für gewerkschaftliche Zusammenarbeit in Europa in Wien eröffnet

Wien (OTS/FCG) - Seit 25 Jahren bietet die Konferenz für gewerkschaftliche Zusammenarbeit in Europa ein Forum für christliche Gewerkschafter/innen aus ganz Europa, um den sozialen Dialog in den einzelnen Staaten, aber auch in Europa zu fördern und die europäische Integration durch Vertiefung der Beziehungen untereinander weiter voranzutreiben. Anlässlich des Jubiläums konnte der Vorsitzende des Österreichischen Zentrums für Arbeitnehmerbildung, ÖGB-Vizepräsident und FCG-Bundesvorsitzender Dr. Norbert Schnedl, gestern, Donnerstag, mehr als 160 Teilnehmer/innen aus 23 europäischen Staaten und als besondere Ehrengäste EU-Kommissar Dr. Johannes Hahn, Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger, Zweiten Nationalratspräsidenten Fritz Neugebauer sowie den Hohen Repräsentanten der Vereinten Nationen in Bosnien und Herzegowina, Dr. Valentin Inzko, bei der feierlichen Eröffnung in der Wiener Hofburg begrüßen. ****

In ihren einführenden Worten spannten die Festredner einen weiten Bogen von den Anfängen der Zusammenarbeit der Christgewerkschafter vor und hinter dem Eisernen Vorhang bis zu den Herausforderungen, vor die die derzeitige internationale Wirtschafts- und Finanzkrise Staaten und Gesellschaft stellt. Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger betonte, dass es abseits allen Krisengeredes wieder in den Vordergrund zu stellen gelte, welch große Chancen die Europäische Union den Bürger/innen bietet: "Wir haben versprochen, dass alle, die dies wollen, auch die Chance bekommen, an diesem Prozess teilzuhaben - und dazu stehen wir", so der Vizekanzler. Letztlich bliebe die EU Friedensprojekt aus sicherheits- wie auch wirtschaftspolitischer Hinsicht, und fest stehe heute: In der Europäischen Union "ist Friede unumkehrbar".

EU-Kommissar Dr. Johannes Hahn betonte in seinen einleitenden Worten die große Wichtigkeit starker gewerkschaftlicher Zusammenarbeit auch auf europäischer Ebene, die als "Spiegelbild und Gegengewicht" zu den großen Wirtschaftsverbänden von großer Bedeutung seien. Gerade bei den wesentlichen neuen Regelungsmechanismen in der Europäischen Union wie etwa den kürzlich beschlossenen Regelungen über den Bankensektor sei sozialer Dialog für Zustandekommen und Funktionieren unerlässlich.

Der Zweite Nationalratspräsident und Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Fritz Neugebauer, erinnerte in seinen Worten an die Erfolge, die die christliche Gewerkschaftsbewegung in konsequentem Handeln für den europäischen Integrationsprozess erreichen konnte, von der Zusammenarbeit bereits kurz nach der Spaltung Europas über die Unterstützung der polnischen Solidarnosc bis hin zur Unterstützung der christlichen Gewerkschaften am Westbalkan, die heute den Schwerpunkt der Zusammenarbeit bilde. Aus den Erfahrung ergebe sich klar: "Es gibt keine Freiheit ohne Solidarität", und diese Botschaft sei nicht nur Konklusio, sondern vor allem Handlungsauftrag: "Sozialer Dialog ist nie abgeschlossener Prozess, sondern muss gepflegt und immer wieder neu vorangetrieben werden", so Neugebauer.

ÖGB-Vizepräsident Schnedl machte in seiner Rede auf die geschichtlichen Hintergründe der Konferenz aufmerksam. "Freie Gewerkschaften sind die Garanten für Freiheit, die Achtung der Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Deswegen war dieser historische Prozess und die Gründung der KGZE so wichtig. Wesentlicher Initiator zur Gründung der KGZE war Ing. Günter Engelmayer", so Schnedl. Abschließend verwies er auf die Tatsache, dass sich die KGZE speziell durch die Initiative von Fritz Neugebauer, zu dieser erfolgreichen Institution entwickeln konnte.

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Daniela Leipold

Pressesprecherin des ÖGB-Vizepräsidenten

FCG-Kommunikation

Österreichischer Gewerkschaftsbund

A-1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1

Tel.: +43 1 53444 39 287

Fax.: +43 1 53444 39 903

Mobil: +43 664 614 50 52

Email: daniela.leipold @ oegb.at