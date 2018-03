Vorzeigeprojekt für die Umwelt: Große Baumpflanzveranstaltung in Kornberg bei Riegersburg

Kornberg bei Riegersburg (OTS) - Auf insgesamt 2 Hektar Wiesengrundstück pflanzte Universal Versand in der Gemeinde Kornberg 5.000 Laubbäume. Die Neuaufforstung ist eine gemeinsame Aktion mit dem Lebensministerium, bei der Universal für jedes verkaufte, energieeffiziente Haushaltsgerät mit der Kennzeichnung A++/A+++ einen Setzling spendet.

Unter dem Motto "Wir setzen Zeichen für die Umwelt und schaffen Lebensräume" wurde beim Eingraben der Setzlinge gemeinsam angepackt. Mit Vertretern des Lebensministeriums, der steirischen Landesregierung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Universal sowie der Universal Geschäftsleitung wurden die Jungbäume nach einem Konzept der Landesforstdirektion gepflanzt.

Im Projekt war die Aufforstung von Laubholz vorgesehen, welches durch die spezielle Anordnung der verschiedenen Baumarten optimal an die Standortbedingungen angepasst wurde. Auf dem Grundstück in Kornberg wurden ca. 5.000 Bäume gepflanzt im speziellen Bergahorne, Roteichen, Walnüsse und Vogelkirschen.

"Nach Salzburg und Oberösterreich entsteht hier in der Steiermark der nächste Klimawald, diesmal mit einer Größe von 2 ha und 5.000 Bäumen. Der Wald, der heute gepflanzt wird, speichert im Laufe seines Lebens rund 980 Tonnen CO2, das entspricht dem jährlichen CO2 Ausstoß von rund 1.400 Kraftfahrzeugen.

Projekte dieser Art zeigen einmal mehr den richtigen Weg zu einem energieautarken Österreich 2050 sowie die beispielhafte Zusammenarbeit der Wirtschaft und dem öffentlichen Bereich", so Landwirtschafts- und Umweltminister Niki Berlakovich anlässlich der heutigen Klimawald-Pflanzung in der Steiermark.

"Durch das Universal-Aufforstungsprojekt wird neben dem aktiven Klimaschutzbeitrag ein ökologisch wertvoller Beitrag geleistet, da in der Region Riegersburg aufgrund intensiver, landwirtschaftlicher Flächennutzung eine Unterbewaldung (nur 35% Waldausstattung) festzustellen ist. Bei der Aufforstung wird aber auch ein sozialer Beitrag geleistet, da die Aufforstungsarbeiten zum Großteil über das Sozialprojekt des Biomassehofs St. Margareten an der Raab erfolgen. Hier werden Langzeitarbeitslose beschäftigt, die durch Tätigkeiten im Bereich der Waldpflege wieder in die Arbeitswelt integriert werden.", unterstreicht Landesforstdirektor Michael Luidold.

Bei der Baumpflanzaktion wurde von den steirischen Förstern ein Waldrundgang organisiert, um den Anwesenden die wichtige Rolle des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erläutern. Auch Schülerinnen und Schüler der 4. Volksschulklasse aus Riegersburg waren mit dabei und konnten unter fachkundiger Führung der Förster auf Waldentdeckungsreise gehen.

Das Universal Klimawaldprojekt

Im Zuge des Klimawaldprojektes konnte Universal den Verkauf energieeffizienter Geräte im vergangenem Jahr um 29% gegenüber dem Vorjahr steigern und bereits 5.000 Bäume in Salzburg und Oberösterreich aufforsten. "Durch diese Maßnahme wird auf zwei Seiten in Sachen Klimaschutz angesetzt. Einerseits durch die CO2-Reduktion der energiesparenden Produkte im laufenden Betrieb, anderseits durch die CO2-Speicherung der aufgeforsteten Wälder und der damit verbundenen Entstehung neuer Lebensräume für Tier und Mensch", erklärt Helmut Schönfelder, der als Markenmanager für das Projekt zuständig ist. "Nach der erfolgreichen Aufforstung in der Steiermark, planen wir 2013 die Aufforstung von weiteren 5.000 Bäume in einer der unterbewaldeten Regionen in Österreich", ergänzt Schönfelder.

Zum Unternehmen

Die Versandhandelsmarke Universal ist eine Marke der Otto Group und in Österreich als Marktführer im heimischen Versandhandel unter der Führung der UNITO Versand & Dienstleistungen GmbH präsent. Weitere Informationen finden Sie auf: www.universal.at

Die Otto Group hat im vergangenen Geschäftsjahr 2012/13 (29. Februar) nach letzten Berechnungen ihren Umsatz um 1,7 Prozent von 11,6 Milliarden Euro auf 11,8 Milliarden Euro steigern können. In einem weltweit sehr wettbewerbsintensiven Umfeld konnte sich die Otto Gruppe gut behaupten und hat ihren Umsatz moderat ausgebaut, dabei die Gewinne aber deutlich gesteigert. Überproportional entwickelt hat sich der bedeutendste Vertriebskanal der Otto Group, der Handel über das Internet. Nach der vorliegenden Prognose stiegen die weltweiten Online-Umsätze um 7 Prozent von 5,3 auf 5,7 Milliarden Euro. Damit erzielte die Otto Group mit ihren über 50 Online-Plattformen 57 Prozent aller Erlöse im Segment Multichannel-Einzelhandel.

