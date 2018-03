ORF SPORT + mit ATP-Turnier in Monte Carlo, MotoGP-Rennen in Austin uvm.

Am 20. und 21. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 20. April 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den beiden Semifinal-Spielen der Herren beim Tennis-Monte-Carlo-Rolex-Masters um 13.00 und 15.00 Uhr, vom Eishockey-Freundschaftsspiel Slowenien -Österreich um 17.15 Uhr und vom vierten Finalspiel der Austrian Volley League zwischen Hypo Tirol Volleyballteam und SK Posojilnica Aich/Dob um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Europacup-Match Innsbruck -Celtic Glasgow aus dem Jahr 1977 um 11.15 Uhr sowie Funsport mit Snowboard, Freeski und vielem mehr um 10.45 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Borealis-Linz-Donau-Marathon um 8.45 Uhr, vom Herren-Finale beim Tennis-Monte-Carlo-Rolex-Masters um 14.00 Uhr und vom MotoGP-Lauf des Red-Bull-Grand-Prix-of-The-Americas um 20.50 Uhr, die Dokumentation "Porträt Thomas Muster. Der Weg nach oben um 13.00 Uhr, die Höhepunkte vom "Masters of Dirt" um 16.30 Uhr und von der Rallye-WM in Portugal um 22.15 Uhr sowie Funsport mit Snowboard, Freeski und vielem mehr um 8.15 und 20.15 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 21. April.

Das Monte-Carlo-Rolex-Masters, das 2006 sein 100. Jubiläum feierte, ist das erste von drei ATP-1000-Turnieren auf Sand. Aufgrund seiner beeindruckenden Location und seiner langen Tradition gehört das mit 2.646.495 Euro dotierte Turnier zu den beliebtesten bei Spielern und Fans. Kommentator ist Bernhard Stöhr.

Mit zwei Duellen gegen Slowenien am 19. und 20. April in Maribor bereitet sich Österreichs Eishockey-Team auf die IIHF-Weltmeisterschaft im Mai in Helsinki vor. Kommentator ist Michael Berger.

Das Hypo-Tirol-Volleyballteam stellte am Mittwoch in der "Best of seven"-Finalserie gegen SK Posojilnica Aich/Dob auf 2:1. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite: Matthias Prohaska.

Mehr als 16.000 Läufer/innen gehen bei den Bewerben des Borealis-Linz-Donau-Marathons an den Start. Die Top-Läufer/innen haben ein Ziel: Der seit 2007 bestehende Streckenrekord von Alexander Kuzin (2:07,33 Stunden) soll endlich geknackt werden. Mit Evans Kiprop Cheruiyot läuft der Sieger des renommierten Chicago-Marathons 2008 und Halbmarathon-WM-Dritte von 2007 in Linz. Seine Bestzeit liegt bei 2:06,25 Stunden. Zum erfahrenen 30-Jährigen wurde mit Robert Kwambai ein weiterer Top-Mann verpflichtet. Und auch Österreichs Marathon-Rekordhalter Günther Weidlinger hat seinen Start angekündigt. Kommentator ist Wolfgang Hüttner, Kokommentator ist Gerhard Hartmann.

Yamaha-Factory-Racing-Pilot Jorge Lorenzo hat seine MotoGP-Titelverteidigung in der bestmöglichen Art und Weise begonnen, indem er den Commercial-Bank-Grand-Prix von Katar überlegen für sich entschied. Valentino Rossi holte nach einem Fehler Platz zwei, Marc Marquez gelang bei seinem Debut-Grand-Prix mit Platz drei eine Podiums-Platzierung. Das zweite Rennen der Saison, der Red-Bull-Grand-Prix-of-The-Americas, geht am 21. April über die Bühne. Die 5,513 Kilometer lange Strecke befindet sich in der Nähe von Austin, Texas, und bietet Platz für 120.000 Fans. Als Kokommentator neben Kommentator Dieter Derdak ist Harald Bartol mit dabei. Der 57-jährige Straßwalchener ist 13-facher österreichischer Motorrad-Staatsmeister. International war 1978 sein erfolgreichstes Jahr: Bartol belegte in der 125ccm-Klasse mit einem zweiten und vier dritten Plätzen insgesamt Rang vier.

