FP-Günther: Schulschwänzbeauftragter teuer und unnötig

Was hat der Herr genau gemacht?

Wien (OTS) - In einem Jahr sind beim Schulschwanzbeauftragten der Stadt Wien satte 607 Anrufe eingegangen, womit er im Schnitt doch auf knapp über 1,6 Telefonate pro Tag gekommen ist. Auch wenn man Schulferien, Feiertage und Wochenenden abzieht, kann noch nicht definitiv von einem Frondienst gesprochen werden. Angesichts des überschaubaren Arbeitspensums ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Bilanz des Beauftragten doch relativ dürr ausgefallen ist und zum Großteil aus Allgemeinplätzen besteht. Die Tatsache etwa, dass an die 90% der Schulschwänzer Migrationshintergrund haben, wurde beispielsweise nicht angesprochen. So lange SPÖ und Grüne jedoch diese Gruppe verhätscheln und nicht klar herausstreichen, dass die Schulabbrecher von heute die Arbeitslosen und Hilfsarbeiter von morgen sind, werden die Probleme nicht geringer. Wir brauchen daher mehr Mut zur Wahrheit statt den Beauftragten Nr. 17, hält dazu FPÖ-Stadtschulrats-Vizepräsident Dr. Helmut Günther fest. (Schluss)otni

