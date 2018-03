"Hohes Haus" über Geldnöte und Vorzugsstimmen

Geldnöte

Immer mehr Aufgaben - zu wenig Geld: Das ist die Situation von Rechnungshof und Volksanwaltschaft. Diese Woche wurde von der Regierung der Budgetrahmen bis 2017 beschlossen und der ist offensichtlich vom Gedanken getragen, Sparwillen zu demonstrieren. Ob Sparen bei den Kontrollinstrumenten des Parlaments der richtige Ansatz ist, daran zweifelt aber zumindest die Opposition. Obwohl Rechnungshof und Volksanwaltschaft in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen haben, dass mit diesen Budgets Aufgaben nicht mehr in vollem Umfang erfüllt werden können, wollen die Regierungsparteien den Budgetrahmen so beschließen. Michael Klonfar über Sparen am richtigen oder möglicherweise am falschen Platz. Gast im Studio ist die Sprecherin der Volksanwaltschaft Terezija Stoisits.

Vorzugstimme

Bei der kommenden Nationalratswahl können erstmals auch auf der Bundesliste Vorzugsstimmen vergeben werden; das hat der Nationalrat vor einem Monat beschlossen. Doch für Blinde und Sehschwache -immerhin 5 Prozent der Wahlberechtigten - ist es schwierig, alleine in das richtige Kästchen den Namen eines Kandidaten oder einer Kandidatin zu schreiben. Einfacher wäre es, nur die Reihungsnummer des Kandidierenden einzutragen. Eine diesbezügliche Forderung hat der Blindenverband aufgestellt. Technisch wäre das einfach durchführbar, heißt es aus dem Innenministerium, es wären nur kleine Gesetzesänderungen nötig. Und auch für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, die wählen dürfen, wäre das bloße Hinschreiben einer Nummer eine Vereinfachung. Claus Bruckmann hat sich bei Betroffenen, Behindertenvertretern und dem Leiter der Abteilung Wahlen im Innenministerium informiert.

Sozialprogramm

In ihrer wirtschaftspolitischen Vorausschau empfiehlt die EU-Kommission den Mitgliedsländern, mehr in den Sozialbereich zu investieren, denn das seien Zukunftsinvestitionen, die sich positiv auf das Wirtschaftswachstum der Länder auswirken würden. Noch immer fällt den Regierungen, wenn sie Konjunkturpakete zu Ankurbelung der Wirtschaft schnüren, vor allem der Bausektor und die Infrastruktur ein. Der Sozialsektor hingegen wird kaum bedacht, obwohl in den Sozial- und Gesundheitsberufen mehr Menschen Beschäftigung finden als in der Bauwirtschaft. Auch zur Wertschöpfung trägt der Sozialbereich stärker bei als etwa der Einzelhandel oder die Energieversorgung. Außerdem schafft der Sozialbereich Arbeitsplätze in Gebieten, wo es sonst nur wenige gäbe. Maximilian Biegler berichtet.

Kein Renner

ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf fordert, dass der Wiener Dr. Karl Renner Ring in "Parlaments-Ring" umbenannt wird. Sein Argument: die "antisemitischen Flecken" von Karl Renner. Der Sozialdemokrat Karl Renner war wesentlich für den Aufbau sowohl der Ersten als auch der Zweiten Republik verantwortlich und hatte bisher einen Ehrenplatz in der österreichischen Geschichte und auch im Straßenbild von Wien. Doch nicht nur die SPÖ hat mit Karl Renner einen "Säulenheiligen" in ihren Reihen, dessen Biografie Probleme aufwirft, auch die ÖVP hält mit Leopold Kunschak eine historische Parteigröße in Ehren, die von Historiker/innen als antisemitisch eingestuft wird. Ein Beitrag von Dagmar Wohlfahrt.

