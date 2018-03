Frauenberger: Gesellschaftsklimabündnis für ein Zusammenleben in Vielfalt

Unterstützung für Ziele von Seiten der Stadt Wien

Wien (OTS) - "Getragen von einer klaren Haltung gegen jegliche Form der Diskriminierung, gegen Sexismus, Homophobie, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, ist es mein politisches Ziel, ein Zusammenleben in Vielfalt zu ermöglichen", betonte die Wiener Integrations- und Frauenstadträtin Sandra Frauenberger in ihren Grußworten anlässlich der Unterzeichnung des Gesellschaftsklimabündnisses heute, Freitag, im Österreichischen Parlament. Ein klares Bekenntnis zur Verbesserung des gesellschaftlichen Klimas, so die Stadträtin, sei zur Erreichung dieses Zieles unumgänglich.

Von Seiten der Stadt Wien kann sich das Bündnis jedenfalls auf volle Unterstützung verlassen, um den Worten der Deklaration nun auch Taten folgen zu lassen. Ähnlich wie auch schon bei der Wiener Charta, gelte es Solidarität und ein Bekenntnis zur Vielfalt einzufordern, um gemeinsam und gleichberechtigt an der Gesellschaft zu bauen, betonte Frauenberger.

Stadträtin Sandra Frauenberger überbrachte ihre Grußworte gemeinsam mit Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek im Anschluss an die feierliche Unterzeichnung des Gesellschaftsklimabündnisses und der Begrüßung durch Nationalratspräsidentin Barbara Prammer. (Schluss) bea

