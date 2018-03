Flughafenbeteiligungen - SP-Strobl: Rechtswirksamer Gemeinderatsbeschluss legitimiert Übertragung der Flughafen-Anteile

Wien (OTS/SPW-K) - "Der von VP-Juraczka kritisierte Vorgang ist weder intransparent noch undemokratisch", berichtigt der Wiener SPÖ-Wirtschaftssprecher Fritz Strobl im Zusammenhang mit der Übertragung der Flughafen-Anteile der Stadt Wien an die Wien Holding. Am 23. April 2003 hätte es diesbezüglich einen Antrag im Wiener Gemeinderat gegeben, der die MA 5 ausdrücklich dazu ermächtigte unmittelbare und mittelbare Beteiligungen zu übertragen.

"Die Übertragung der Anteile von der Stadt Wien an die Wien Holding erfolgte im Rahmen der Neustrukturierung der Finanzbeteiligungen der Stadt Wien auf Basis des entsprechenden Gemeinderatsbeschlusses. Genauso ist es auch in Niederösterreich der Fall: Das Land NÖ hält dieses Aktienpaket (20 Prozent) ebenfalls über die landeseigene NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH. Dass die Wien Holding nun das Aktienpaket hält, ist nur ein logischer Schritt, denn die Wien Holding ist mit ihren Unternehmen im Geschäftsfeld Logistik & Mobilität eines der großen Logistikunternehmen in Wien. Die Wien Holding, ist zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Wien und damit ein vom Kontrollamt geprüftes Unternehmen", Strobl weiter.

"Der rot-grünen Stadtregierung in diesem Zusammenhang undemokratisches Verhalten zu unterstellen, ist erstens unseriös und zweitens ignorant", betont Strobl abschließend.

