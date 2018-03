"Thema" am 22. April: Gift auf Krankenschein

Außerdem: Kindheit in der Kommune und Reise in die Vergangenheit

Gift auf Krankenschein

"Wenn ich mein Substitutionspräparat nicht mehr in der Apotheke bekommen würde, müsste ich mir wieder Drogen auf dem Schwarzmarkt besorgen", sagt eine heute 39-jährige Frau, deren Drogengeschichte im Alter von 15 Jahren begonnen hat: schwanger mit 16, abhängig von Heroin, Beschaffungskriminalität, drei Jahre Gefängnis. "Das Substitutionsprogramm ist der erste Schritt, mit Klienten in Kontakt zu treten und ihnen einen Entzug und eine Therapie anbieten zu können", sagt Christine Tschütscher vom Verein Dialog, der seit Jahrzehnten Drogenabhängige jeden Alters betreut. Jetzt sind viele Betroffene verunsichert. Sie haben Angst, wieder in die Illegalität zu rutschen. Denn im Wahlkampf ist plötzlich von einer Abkehr vom Drogenersatzprogramm die Rede. Markus Stachl und Johannes Schubert haben Für und Wider recherchiert.

Kindheit in der Kommune

Paul Julien Robert war vier Jahre alt, als ihn seine Mutter verlassen hat. Sie ging in die Schweiz, um für die Otto-Mühl-Kommune Geld zu verdienen. Das war im Jahr 1983. Der kleine Bub blieb am Friedrichshof im Burgenland zurück. Dort, wo freie Sexualität gelebt wurde, man kein Privateigentum besaß und mit Urschrei-Therapien und Kunstprojekten zu sich selbst finden wollte. Bis zu seinem zwölften Lebensjahr lebte Paul gemeinsam mit bis zu 80 anderen Kindern unter dem strengen Zepter des selbsternannten Aktionskünstlers Otto Mühl. 1991 wurde Mühl wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu sieben Jahren Haft verurteilt. In seinem dokumentarischen Film "Meine keine Familie" schaut Paul Julien Robert kritisch auf die Zeit seiner Kindheit zurück. Gudrun Kampelmüller hat ihn und seine Mutter getroffen.

Schuldlos schuldig - Angehörige von Häftlingen

"Es gibt Mütter, die nicht mehr wollen, dass ihre Kinder mit uns spielen", erzählen die achtjährige Lara und ihre 14-jährige Schwester Nina. Ihr Vater sitzt seit zehn Monaten im Gefängnis in Innsbruck. Die Vorwürfe: Suchtgifthandel, Suchtgiftkonsum, Schutzgelderpressung und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung. Martin P. war Mitglied der Hells Angels. Er wurde - nicht rechtskräftig - zu sechs Jahren Haft verurteilt. Im Leben der Familie ist nichts mehr wie es war. Wie gehen die Kinder mit den Vorwürfen gegen ihren Vater und mit der Ausgrenzung, die sie erleben, um? Hilfe für Angehörige von Häftlingen gibt es kaum. Einmal im Monat dürfen die Mädchen ihren Vater bei einem sogenannten "Tischbesuch" umarmen. Christoph Feurstein hat sie begleitet und auch mit ihrem Vater gesprochen.

Reise in die Vergangenheit

"Ich habe damals nicht geglaubt, dass ich überlebe. Im Laufe der Jahre ist es mein Lebenswunsch geworden, dorthin zurückzukehren", sagt Michael Schukert. Vor fast 70 Jahren war er in russischer Kriegsgefangenschaft. Jetzt hat er sich seinen Lebenswunsch erfüllt und die weite Reise nach Taganrog am Asowschen Meer angetreten. Begleitet wird er von Herbert Zachel, dessen Vater im selben Lager umgekommen ist. Ein Schicksal, das Tausende Österreicher getroffen hat. Mehr als 160.000 Männer waren noch Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht in sowjetischer Gefangenschaft. Russland-Korrespondent Markus Müller hat die beiden älteren Herren auf ihrer Reise in die Vergangenheit begleitet.

