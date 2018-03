"Diskussion der Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in Tirol"

Am 21. April um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am Sendeplatz der ORF-"Pressestunde" steht am Sonntag, dem 21. April 2013, um 11.05 Uhr in ORF 2 die "Diskussion der Spitzenkandidaten" vor der Tiroler Landtagswahl auf dem Programm (alle Infos zur ORF-Landtagswahl-Berichterstattung unter presse.ORF.at). ORF-Tirol-Chefredakteur Christoph Sailer stellt die Fragen an die insgesamt sieben Spitzenkandidaten und -kandidatinnen aus dem Tiroler Landtag sowie an im Parlament vertretene Parteien/Gruppierungen.

Es diskutieren:

Landeshauptmann Günther Platter (VP-Tirol), Landeshauptmann-Stv. Gerhard Reheis (SPÖ), Dr. Andrea Haselwanter-Schneider (Bürgeforum Tirol - Liste Fritz), Mag. Ingrid Felipe (Die Grünen), Fritz Gurgiser (Gurgiser & Team - Bürgerklub Tirol), Mag. Gerald Hauser (FPÖ), Dr. Hans-Peter Mayr (Team Stronach für Tirol).

Die "Pressestunde" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

