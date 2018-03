Oxonitsch begrüßte Jugendausschuss des Städtebundes im Wiener spacelab

Wien (OTS) - Stadtrat Christian Oxonitsch begrüßte heute im spacelab in Wien Favoriten Mitglieder des Sozial-, Gesundheits und Jugendausschusses des österreichischen Städtebundes. "Das spacelab ist ein Teil der Wiener Ausbildungsgarantie und hilft Jugendlichen mit niederschwelligen Angeboten einen Einstieg in ein selbstbestimmtes Leben und Arbeit zu finden. Die Stärke des Projekts liegt darin, dass Jugendliche dort angesprochen und informiert werden wo sie sich aufhalten. Manche jungen Menschen tun sich schwer nach der Schule oder einer anderen Ausbildung in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Genau da setzt das spacelab den Hebel an", so Jugendstadtrat Christian Oxonitsch.

spacelab ist ein niederschwelliges arbeitsmarktpolitisches Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren, die einen erhöhten Bedarf an begleitender Unterstützung bei der Bildungs- und Berufsplanung haben. spacelab gibt es an zwei Standorten in Wien: In Floridsdorf und in der Knöllgasse in Wien-Favoriten. Träger des Projekts sind Volkshilfe Beschäftigung (VHB), der Verein Wiener Jugendzentren (VJZ) und der Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser (WUK). Gefördert wird das Projekt vom Arbeitsmarktservice Wien (AMS), dem Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (WAFF) und der Magistratsabteilung Jugend & Bildung (MA 13).

Weitere Informationen unter www.spacelab.cc.

