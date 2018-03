AVISO: Modeschau für Blinde und Sehbehinderte

Einzigartige Modeschau am Freitag, 26. April 2013, 15.00 Uhr im SkyDome des Wiener Hilfswerks, Schottenfeldgasse 29/2, 1070 Wien

Wien (OTS) - Am Freitag, den 26. April 2013 veranstaltet der Verein der Diagnose- und Behandlungsopfer gemeinsam mit den Firmen Adler Moden und Rondo Düfte eine Modeschau der besonderen Art: Sie richtet sich an Blinde und Sehbehinderte, heißt jedoch auch alle anderen interessierten Menschen herzlich willkommen. Bei der Modeschau wird Mode vorgeführt, die von den Besuchern/innen gefühlt werden kann. In der Pause werden Düfte präsentiert. Im Anschluss gibt es ein Gewinnspiel. Den Ehrenschutz der Veranstaltung hat Norbert Scheed (Bezirksvorsteher Wien 22) inne.

Modeschau der Firma Adler für Blinde und Sehbehinderte

(und alle anderen interessierten Menschen)

Wann: Freitag, 26. April 2013, 15.00 Uhr

Wo: SkyDome des Wiener Hilfswerks, Schottenfeldgasse 29/2, 1070 Wien Veranstalter: Verein der Diagnose- und Behandlungsopfer, erreichbar unter der Tel. 01 61 62 130.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Heiko Nötstaller / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T: 01 512 36 61 434 / M: 0664 618 97 03 / E: heiko.noetstaller @ wiener.hilfswerk.at / W: www.wiener.hilfswerk.at / f: www.facebook.com/Wiener.Hilfswerk