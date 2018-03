Bundesministerin Heinisch-Hosek: Gründung des Gesellschaftsklimabündnisses ist ein wichtiger Schritt

Verbindung von NGOs mit der öffentlichen Hand und der Politik ist positiv und richtungsweisend

Wien (OTS) - "Es ist nicht nur notwendig, ein Gesellschaftsklimabündnis begründet zu haben, sondern auch darüber zu reden, was die Sozialstaaten in Europa ins Wanken gebracht hat", forderte Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek heute, Freitag, im Rahmen ihrer Grußworte anlässlich des feierlichen Gründungsaktes des Gesellschaftsklimabündnisses im Parlament. "Die Idee, auf die Gräueltaten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu reagieren, bestand letztendlich darin, Sozialstaaten in Europa zu etablieren; dieser Prozess ist jedoch noch nicht an sein Ende gelangt. Wir müssen in unserem Land sorgsam mit den leisen Signalen von Gruppierungen umgehen, die es nicht ertragen können, dass Österreich vielfältig ist und immer ein Zuwanderungsland war. Das Zusammenleben verschiedener Kulturen wird so eng gesehen, dass oft Missgunst und Neid in den Vordergrund treten", so Heinisch-Hosek.

"Solchen Tendenzen ist entgegenzuwirken. Und das Gesellschaftsklimabündnis, initiiert vom 'Netzwerk Rechte-Chancen-Vielfalt', ist ein wichtiger Schritt. Positiv ist, dass sich nicht nur NGOs zusammenschließen und gesellschaftspolitisch aufstehen, sondern dass die Verbindung mit der öffentlichen Hand und der Politik gelingt. Die richtungsweisenden Botschaften sind hinauszutragen und dort, wo die Gesetze an ihre Grenzen stoßen, sind solche Gruppen und Meinungen für das Miteinander in der Gesellschaft sehr wichtig. Denn dadurch wird ein Prozess in Gang gesetzt, der sozialen Frieden absichern kann und aufzeigt, dass wir möglichst tolerant und respektvoll miteinander umgehen müssen", erläuterte Bundesministerin Heinisch-Hosek beim Festakt im Parlament.

"Was wir hier heute tun, ist richtig und wichtig. Denn die Akzeptanz der Diversität der Gesellschaft ist noch in weiter Ferne. Aber dennoch haben wir diese Ziele schon vor Augen. Hilfreich ist dabei der Druck, der seitens der NGOs und der Expertinnen und Experten auf die Politik ausgeübt wird. Ich freue mich sehr, dass ich heute am Beginn dieses Weges teilhaben konnte und dass dieser Startschuss in einem würdigen Rahmen stattfindet. Das Parlament fungiert dabei als ein Haus der Begegnung für alle, so unterschiedlich wir auch sein mögen", bedankte sich Bundesministerin Heinisch-Hosek bei all jenen, die am Gesellschaftsklimabündnis teilnehmen. "Machen wir Österreich noch ein weiteres Stück sozial gerechter und achten wir darauf, dass das, was erreicht wurde, nicht wieder zurückgedrängt werden kann", so Heinisch-Hosek abschließend.

Die Grußadressen seitens Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek und Frauenstadträtin Sandra Frauenberger fanden im Anschluss an die feierliche Unterzeichnung des Gesellschaftsklimabündnisses durch die beteiligten Institutionen sowie der Begrüßung durch Nationalratspräsidentin Barbara Prammer statt.

