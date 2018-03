Die "Kurier Romy 2013" am 20. April live in ORF 2

Zahlreiche ORF-Produktionen mit Akademiepreisen ausgezeichnet

Wien (OTS) - Glanz und Glamour, nationale und internationale Stars in der Wiener Hofburg - Am Samstag, dem 20. April 2013, wird die Wiener Hofburg zum Hotspot der Film- und Fernsehstars, wenn live ab 21.10 Uhr in ORF 2 zum bereits 24. Mal die begehrten Romys verliehen werden. Moderiert wird die glanzvolle Gala heuer von Mirjam Weichselbraun und Tarek Leitner, die beide im Laufe ihrer Karriere bereits zweimal mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurden. Für das TV-Publikum setzt auch heuer wieder Regisseurin Heidelinde Haschek die Preisverleihung mit insgesamt neun Kameras - darunter ein Kamerakran, Funkkameras und eine Steadicam - in Szene. Die ORF-"Seitenblicke", Hitradio Ö3 und die ORF-Landesstudios (darunter auch "Wien heute" mit einem Live-Einstieg kurz vor Beginn der Gala) berichten rund um die Romy-Verleihung über den Event. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT informieren ebenso aktuell. Eröffnet wird der TV-Abend von ORF 2 am 20. April vom einem mehrfachen Romy-Preisträger, der 2013 auch wieder für einen Publikumspreis nominiert ist: Armin Assinger präsentiert um 20.15 Uhr eine neue Ausgabe seiner "Millionenshow".

ORF-Produktionen mit Akademiepreisen ausgezeichnet

Im Rahmen der 24. "Romy" wurden am Donnerstag, dem 18. April 2013, bei einem Galadinner im kleinen Redoutensaal der Wiener Hofburg die Akademiepreise verliehen. Ausgezeichnet wurden jene Menschen, die hinter den Kulissen einen wesentlichen Anteil an der Entstehung und der Umsetzung außergewöhnlicher Filme tragen. Zu den ausgezeichneten Produktionen gehörte unter anderem der ORF-Film "Die Auslöschung", der als "bester TV-Film" (Thomas Hroch und Gerald Podgornig) prämiert wurde. Gleich zwei Akademiepreise gingen an den ORF-Film "Spuren des Bösen" und zwar in den Kategorien "Beste Regie TV-Film (Andreas Prochaska) und "Bester Produzent TV-Film" (Josef Aichholzer). Mit dem Akademiepreis für die "Beste Kamera TV-Film" für "Verfolgt der kleine Zeuge" (Peter Zeitlinger) und für das "Beste Buch TV-Film" für die "Tatort"-Folge "Zwischen den Fronten" (Verena Kurth) gingen weitere Auszeichnungen an einen ORF-Film. Ihre "Liebesg'schichten und Heiratssachen" zählen seit Jahren zu den sommerlichen Fixpunkten des ORF-Programms - nun wurde Elizabeth T. Spira für die "Beste Doku Soap" ausgezeichnet. Als "Beste TV-Doku" wurde Kurt Langbeins "Wunder Heilung", das im Rahmen von "kreuz und quer" im ORF zu sehen war, ausgezeichnet. Außerdem erhielten folgende Filme, die der ORF im Rahmen des Film- und Fernsehabkommens gefördert hat, ausgezeichnet:

"More than Honey" in den Kategorien "Beste Kino-Doku" (Helmut Grasser) und "Bester Produzent Kino Doku" (Markus Imhoof) sowie "Kuma" in der Kategorie "Bester Produzent Kinofilm" (Veit Heiduschka und Michael Katz).

"Tatort - Zwischen den Fronten" ist eine Produktion des ORF, hergestellt von e&a Film.

"Spuren des Bösen" ist eine Koproduktion von Aichholzer Filmproduktion GmbH, ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria und der Fernsehfilmförderung des Filmfonds Wien.

"Die Auslöschung" ist eine Produktion der Mona Film in Zusammenarbeit mit dem ORF und dem SWR für das Erste, unterstützt durch den Fernsehfonds Austria und die Fernsehfilmförderung des Filmfonds Wien.

"Verfolgt - der kleine Zeuge" ist eine Koproduktion von ORF, Sat.1, Film27 und Constantin Television GmbH, gefördert vom Filmfonds Wien und Fernsehfonds Austria.

"Liebesg'schichten und Heiratssachen" ist eine ORF-Produktion, hergestellt von giczymedia.

"Wunder Heilung" ist eine Koproduktion von Langbein & Partner, ORF, WDR in Zusammenarbeit mit BMUKK, gefördert von Fernsehfonds Austria

