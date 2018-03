Natur im Garten

Karl Ploberger eröffnet mit zehn neuen Folgen die Gartensaison

Wien (OTS) - Auch wenn der Frühling heuer lange auf sich warten ließ - Karl Ploberger startet am Sonntag, dem 21. April 2013, um 16.05 Uhr in ORF 2 in eine neue Gartensaison. In zehn neuen Folgen zeigt der Gartenexperte, Moderator und Autor besondere Gärten und ihre Besitzer/innen. Außerdem präsentiert er Wissenswertes und gibt praktische Tipps rund um die Gartenpflege. In der Rubrik "Uschi gräbt um" erfahren die Zuseher/innen wieder Nützliches, Bekanntes und Vergessenes. In der ersten Folge besucht Karl Ploberger das Institut für Pflanzenwissenschaften in Graz und trifft Vorbereitungen, damit das Gartenjahr ein voller Erfolg werden kann.

Karl Ploberger: "Jeder Garten ist individuell schön"

In den zehn neuen Folgen gibt es noch mehr Informationen rund um den Garten. Eine Erneuerung sieht Karl Ploberger in der noch größeren Vielfalt der gezeigten, privaten Gärten sowie auch die Einbindung von Menschen, die keinen Garten zum Anbauen von Pflanzen ihr Eigen nennen können: "Die Zuseher können sich noch mehr vom Garten allgemein und den privaten Gärten erwarten. Zusätzlich wird es noch ausführlichere Tipps geben. Auch für Menschen, die keinen Garten besitzen, werden die Tipps hilfreich sein. So können Zuseher mit Balkon und Terrasse unter anderem lernen, einen 'Salatturm' aufzustellen und Salate zu ziehen." Des Weiteren findet Karl Ploberger: "Jeder Garten ist individuell schön."

"Natur im Garten" ab 21. April um 16.05 Uhr in ORF 2:

Bei der Gründung des Landesmuseums "Joanneum" 1811 war von Erzherzog Johann auch ein botanischer Garten eingeplant. Heute gehört dieser Garten zum Institut für Pflanzenwissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Dr. Christian Berg ist Botaniker und wissenschaftlicher Gartenleiter; seine Fachgebiete sind u. a. Naturschutz und Landschaftspflege, botanischer Artenschutz, Pflanzensoziologie und Pflanzengeographie. Mit ihm macht Karl Ploberger einen Rundgang durch das Gelände - auf der Suche nach dem Frühling, der heuer überall mit Verspätung eintrifft. Bei dieser kleinen Gartenreise geht es dabei u. a. ins Alpinum, die Mediterranabteilung und ins Arboretum, die Waldlandschaft und in den Moosgarten. Die historischen Gewächshäuser des Institutes stehen sogar unter Denkmalschutz.

Der "Gartenkalender" widmet sich dem Vorfrühling, der Zeit des Neubeginns und dem Erstfrühling, der Zeit des ersten Aufblühens. Einerseits müssen im Garten die ersten Vorbereitungen getroffen werden, damit das Gartenjahr ein Erfolg wird, andererseits können die Zimmerpflanzen umgetopft und die ersten Kübelpflanzen ins Freie gebracht werden. Und bei den Rosen ist jetzt Zeit zum Schneiden, allerdings nicht bei den historischen Rosen, denn die blühen auf den vorjährigen Trieben. Uschi stellt die Gundlrebe vor und macht mit ihr eine Amazonenbowle, erfrischend und antialkoholisch.

