FP-Gudenus: SPÖ privatisiert auch Flughafenbeteiligung

Grüne wie gewohnt willfährig

Wien (OTS) - Wien Energie, Wien Strom und Fernwärme wurden von der SPÖ privatisiert. Wiener Wohnen, Fonds Soziales Wien und KAV wurden ausgelagert, Teile unserer Wasserrechte sogar an einen australischen Pokermillionär verramscht. Über Kanalnetz und Teile unserer Öffis bestimmen US- Investmentbanker. Jetzt privatisiert die SPÖ am Gemeinderat vorbei auch die 20%-Beteiligung am Flughafen, was vom grünen Beiwagerl willfährig abgenickt wird, kritisiert FPÖ-Klubobmann Mag. Johann Gudenus, der die rot-grüne Privatisierungs-Party nächsten Mittwoch im von der FPÖ beantragten Sondergemeinderat thematisieren wird. Vielleicht gibt's für Vassilakou & Co. diesmal ja einen Demo-Beauftragten oder Subventionen für Bauchtanz- und Ur-Ton-Trommelgruppen als Belohnung. (Schluss)otni

