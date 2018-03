AirPower13 mit Kunstflugstaffel-Eliten aus ganz Europa

AirPower13 am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg am 28. und 29. Juni

Wien (OTS/BMLVS) - Vorführungen von Kunstflugstaffeln aus ganz Europa erwarten die Besucher der Airpower Ende Juni 2013 in Zeltweg. Frecce Tricolori, Patrouille de France und die Turkish Stars - drei Kunstsflugstaffel-Eliten - haben sich für größte Flugshow Europas angekündigt. An der AirPower13 werden auch die Patrouille Suisse und die Patrulla Águila aus Spanien teilnehmen. Mit diesem Aufgebot präsentieren sich in der Steiermark die Stars des europäischen Staffel-Kunstflugs.

"Diese Airpower", sagt Air Chief Brigadier Karl Gruber, "darf wirklich kein Flugfan verpassen." Die AirPower13 steht unter dem Motto "Souveränität& Solidarität" und findet am 28. und 29. Juni im obersteirischen Zeltweg statt. Veranstaltet wird die Flugshow durch das Österreichische Bundesheer mit seinen Partnern, dem Land Steiermark und der Red Bull GmbH.

Der Eintritt ist frei.

Nähere Infos und Pressefotus unter www.airpower13.at

