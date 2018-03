Schönborn und Scheuer würdigen Küberl zum 60er

Kardinal: Caritas-Präsident ist "nicht zu überhörende Stimme der Notleidenden in Österreich und weit darüber hinaus"

Wien-Innsbruck, 19.04.13 (KAP) Als eine "nicht zu überhörende Stimme der Notleidenden in Österreich und weit darüber hinaus" hat Kardinal Christoph Schönborn am Freitag Caritas-Präsident Franz Küberl gewürdigt. Der seit 1994 als Direktor der steirischen Caritas und seit 1995 als Caritas-Chef auf Bundesebene tätige Küberl feiert am Montag, 22. April seinen 60. Geburtstag. Er sei immer wieder ein "mutiger und nicht immer bequemer Mahner" zu Themen, die in Politik und Öffentlichkeit unterzugehen drohen, sagte Schönborn in einem "Kathpress"-Interview über den Jubilar. Genau das sei auch die Aufgabe der Caritas - Stimme für jene zu sein, "die zu wenig oder gar keine Stimme haben".

Küberl sei in seinen Funktionen bei der Caritas und schon davor in unterschiedlichen kirchlichen Tätigkeitsfeldern "so etwas wie das soziale Gewissen der Kirche", sagte Österreichs Caritas-Bischof Manfred Scheuer über den Jubilar. Küberl gebe der Caritas (=Nächstenliebe) "ein Gesicht und eine vernehmbare Stimme".

Der Innsbrucker Bischof schätzt - wie er gegenüber "Kathpress" sagte - die Klarheit der Aussagen Küberls, aber auch die Differenziertheit seiner Wahrnehmung. Der Caritas-Chef sei sowohl einer, der ein Gespür für die konkrete Situation des einzelnen habe, als auch ein "homo politicus", der in der Öffentlichkeit "auf den Punkt bringt, was die Menschen bewegt". Als solcher sei Küberl beharrlich und mit einem Herzen ausgestattet, das sich immer wieder in "guter Kondition" zeige. "Und er kann in gutem Sinn auch nerven", fügte Scheuer hinzu.

Als Referent für die Caritas in der Bischofskonferenz sprach Scheuer dem seit 1995 als Präsident der Caritas Österreich tätigen Küberl "meinen großen Dank für sein Wirken" aus. Österreich sei durch das Einfühlungsvermögen, die Solidarität und die Leidenschaft, die Küberl einbringe, "menschlicher" - und das gilt nach den Worten Scheuers für die Caritas insgesamt.

Mehr auf www.kathpress.at

