Gemeinsam die Zukunft des Gesundheitswesens sichern

Wien (OTS) - Pharmig-Generalversammlung: Wiederwahl von Dr. Robin Rumler als Pharmig-Präsident, zwei neue Mitglieder im Vorstand. Rumler sieht Kooperation aller Systempartner als Schlüssel zum Erfolg einer gelungenen Gesundheitsreform!

Bei der heutigen Generalversammlung der Pharmig, des Verbands der pharmazeutischen Industrie Österreichs, wurde Dr. Robin Rumler in seiner Position als Pharmig-Präsident für weitere drei Jahre bestätigt. In den 14-köpfigen Vorstand wurden zwei neue Mitglieder, Mag. Martin Munte (Amgen) und Mag. Ingo Raimon (AbbVie), gewählt. In seiner Rede unterstreicht Dr. Rumler: "Unser Gesundheitssystem ist nicht fit für die Zukunft. Wir sehen die Gesundheitsreform als große Chance zur Verbesserung."

Die Handlungsfelder zur Reform sind bereits vorgegeben: Der hohe Zigaretten- und Alkoholkonsum sowie Anteil an Übergewichtigen bei den 15jährigen, die Zunahme chronischer Erkrankungen, die im internationalen Vergleich geringere Anzahl an gesunden Lebensjahren -all das verlangt dringend neue Ansätze. Rumler: "Das Know-how und die Expertise aller Systempartner sind gefordert."

Die pharmazeutische Industrie hat bereits Schritte gesetzt und bewiesen, dass Kooperationen erfolgreich sind. Als Beispiel nennt Dr. Rumler das paritätisch von Hauptverband und Pharmawirtschaft besetzte Gremium Gesundheitsziele. Dieses fördert Leuchtturmprojekte in den Bereichen Kindergesundheit und Prävention, mit dem Ziel, das System von innen heraus zu reformieren. Als weiteres Beispiel nennt er die gemeinsame Anschubfinanzierung von OKIDS, dem Forschungsnetzwerk für Kinderarzneimittel mit dem Bundesministerium für Gesundheit.

"Wir haben", so Rumler, "den unbedingten Willen, unsere weltweite Therapie-Expertise, aber auch unsere Management- und Kommunikationserfahrung im Gesundheitswesen für die Gestaltung eines qualitätsvollen Gesundheitswesens transparent zur Verfügung zu stellen. Ich bin überzeugt, dass wir eine Gesundheitsreform in Österreich entscheidend und wertvoll unterstützen können!"

Es braucht klare und konkrete Ziele in der Gesundheitsreform, wie etwa die Reduktion der Spitalsaufenthalte, die Senkung der Herzinfarktrate oder auch eine höhere Durchimpfungsrate. "Nur gemeinsam können wir gleichzeitig die Qualität der Gesundheitsleistungen und unser solidarisches Gesundheitswesen erhalten", sagt Rumler.

Für die pharmazeutische Industrie fordert Rumler geeignete Rahmenbedingungen, um Stabilität und Planbarkeit zu ermöglichen. Diese seien unbedingte Voraussetzungen für die Entwicklung innovativer Arzneimittel. Bis zu zehn Jahre dauert es, bis ein Arzneimittel die Marktreife erlangt. Innovationen bis zu 1,5 Mrd. US$ sind dafür nötig. Die Innovationskraft, die die pharmazeutische Industrie auszeichnet, konnte im letzten Jahr wieder bewiesen werden:

In Europa wurden 53 neue Arzneimittel-Spezialitäten, in den USA 39 zugelassen.

Dr. Rumler steht für die kommenden drei Jahre als Präsident gemeinsam mit den folgenden wieder- bzw. neugewählten Vorstandsmitgliedern an der Verbandsspitze:

Dr. Robin Rumler (Präsident), Pfizer Corporation Austria GmbH

Mag. Pascal Broschek (Vizepräsident), Gebro Pharma GmbH

Dr. Martin Hagenlocher (Vizepräsident), Bayer Austria GmbH

Dr. Roman Gamerith, Sanofi-Aventis GmbH

Mag. Gabriele Grom, Merck Sharp & Dohme GmbH

Beat Kasper MBA, Roche Austria GmbH

Ing. Andreas Kronberger, Baxter Healthcare GmbH

Dr. Johann Kwizda, Kwizda Pharma GmbH

Mag. Martin Munte, Amgen GmbH

Mag. Martin Peithner, Austroplant Arzneimittel GmbH/Dr. Peithner GmbH & Co

Mag. Ingo Raimon, AbbVie GmbH

Mag. Christian Seiwald, Novartis Pharma GmbH

Dr. Martin Spatz, ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Mag. Wolfgang Wacek, Sanova Pharma GmbH

Über die Pharmig: Die Pharmig ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband 120 Mitglieder (Stand April 2013), die den Medikamenten-Markt zu fast 100 Prozent abdecken. Die Mitgliedsunternehmen der Pharmig bieten Arbeitsplätze für ca. 10.000 Beschäftigte.

Rückfragen & Kontakt:

Pharmig - Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Communication & PR, Mag. Barbara Grohs

Tel. 01/40 60 290-20

barbara.grohs @ pharmig.at