VP-Aichinger: Wer schützt die Umwelt vor Rot-Grün?

Wien (OTS) - "Wenn jetzt in Wien umweltfreundlichere Flüssiggasbusse gegen feinstauberzeugende Dieselbusse ausgetauscht werden, wird dem Umweltschutz in dieser Stadt ein Bärendienst erwiesen. Offenbar muss man die Umwelt vor Rot-Grün schützen", so der Klubobmann der ÖVP Wien Fritz Aichinger in einer knappen Reaktion.

Fritz Aichinger: "Die beschlossene Umrüstung der Wiener Linien auf Dieselbusse wird dazu beitragen, die Feinstaubbelastung für die Bürgerinnen und Bürger weiter zu steigern, anstatt dass Maßnahmen gesetzt werden, diese Umweltbelastung in der Stadt endlich einzudämmen. Dabei sollten gerade die Wiener Linien mit gutem Beispiel vorangehen. Den Aufschrei der Grünen habe ich leider nicht vernommen, oder ist es zu viel verlangt, dass sich eine grüne Verkehrsstadträtin für die Beibehaltung eines ökologisch nachhaltigen Fahrzeugparks der Wiener Linien einsetzt?"

"Damit liefern die Grünen einen weiteren Beweis dafür, dass ihnen Umweltschutzanliegen nichts mehr bedeuten, sondern sich ihr Koalitionsengagement lediglich auf die Versorgung grüner Beauftragter und die Vertreibung der Autofahrer beschränkt", so Aichinger abschließend.

