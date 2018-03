FPÖ: Strache: Zypern-Paket hilft nur Finanzoligarchie

Wien (OTS) - Scharfe Kritik am sogenannten ESM-Zypern-Hilfspaket, das am Montag im Nationalrat beschlossen werden soll, übte heute FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache. Denn echte Hilfe finde nicht statt, stattdessen werde das Geld zur Sanierung der zypriotischen Banken verwendet, wodurch die Staatsschulden erhöht und durch die von der EU aufgezwungenen Maßnahmen gleichzeitig die Wirtschaft abgewürgt werde.

Wirkliche Hilfe würde hingegen bedeuten, dass mit den zur Verfügung gestellten Geldern die zukünftige Ertragskraft des Landes gesteigert würde, so Strache. Damit könnte Zypern aus der Schuldenfalle entfliehen und die Gelder auch wieder zurückbezahlen. Die EU habe aber offenbar nur Interesse daran, das Geld in die Pleitebanken zu pumpen, damit diese munter weiterspekulieren könnten. Geholfen werde lediglich der Finanzoligarchie.

Zypern werde durch diese Art von verantwortungsloser Politik nie in der Lage sein, seine Schulden auszugleichen, warnte Strache, der für die Zukunft weitere "Hilfspakete" für die marode Mittelmeerinsel befürchtet. Den österreichischen Anteil an der "Hilfe" für Zypern, der 250 Millionen betrage, könne man schon jetzt in den Wind schreiben. Die FPÖ werde daher am Montag nicht zustimmen.

