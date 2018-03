Wucher Helicopter eröffnet neuen Standort in Zell am See

Investition von rund EUR 500.000,-

Zell am See/Ludesch (OTS) - Das Vorarlberger Unternehmen Wucher Helicopter hat in Zusammenarbeit mit den Eignern des Flugplatzes Zell am See, den Familien Piech und Porsche , einen neuen Hangar am Flugplatzgelände Zell am See errichtet.

Das neue Gebäude wurde direkt neben dem Hangar des Notarzthubschraubers Alpin Heli 6 erbaut und umfasst Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter, Betriebsmittellagerplätze und bietet Platz für zwei Helikopter.

"Wir haben uns für diesen Neubau entschieden, da wir sehr fachkundige und loyale Mitarbeiter (Piloten, Flughelfer, Verkauf, Mechaniker) am Standort Zell am See haben und durch deren Einsatz und die hervorragende Arbeit sind wir in den letzten Jahren im Raum Pinzgau bzw. Mittelösterreich zum Marktführer im Transport geworden". So Wucher-Geschäftsführer Gerhard Huber anlässlich der offiziellen Eröffnung. Durch den Neubau verbessert sich die räumliche Situation sowie der operative Betriebsablauf nachhaltig. Die Nähe zum Kunden und die zentrale Lage ermöglicht eine kurze Anflugzeit nach Tirol, Salzburg, Steiermark, Osttirol, Oberösterreich und auch in südliche Teile Bayerns. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund EUR 500.000,-

Neben dem Standort Zell am See ist Wucher Helicopter in Innsbruck, St. Anton am Arlberg, Zürs/Lech am Arlberg und Ludesch mit Stützpunkten strategisch positioniert. Die Flotte besteht aktuell aus 14 Hubschraubern. In der Hauptsaison (Mai-Oktober) werden über 50 Personen beschäftigt.

