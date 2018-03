VP-Aichinger ad Mariahilfer Straße: Die Bevölkerung will keine unverbindliche Befragung, sie will eine Abstimmung

Wien (OTS) - "Offenbar sind SPÖ und Grüne weder an Transparenz noch an echter Bürgermitbestimmung in Sachen Mariahilfer Straße interessiert", so der Klubobmann der ÖVP Wien Fritz Aichinger in einer Reaktion auf die gestrige Sitzung der Neubauer Bezirksvertretung.

Fritz Aichinger: "Die Jubelmeldung des SP-Klubobmanns zur Einbindung der Bürger/innen können wir nicht nachvollziehen. Die SPÖ Neubau hat ursprünglich einen Antrag eingebracht mit dem Wortlaut, "dass die gesamte Bezirksbevölkerung umfassend informiert werden und dann über das Gesamtprojekt abstimmen soll". In der Sitzung wurde der Wortlaut dann aber auf "die gesamte Bezirksbevölkerung soll über das Gesamtprojekt befragt werden" abgeändert. Die Bevölkerung will keine unverbindliche Befragung, sie will eine Abstimmung!"

"Auch die Offenlegung der Kosten, einer zentralen Forderung vieler Bürger/innen, die von der ÖVP Neubau gestern beantragt wurde, haben SPÖ und Grüne mit Mehrheit abgelehnt. Ein weiterer Beweis dass an Transparenz und Offenlegung der Fakten kein Interesse besteht. Wir werden nicht aufhören, für eine grundsätzliche Abstimmung zu kämpfen, das sind wir den Anrainer/innen der beiden Bezirke schuldig" so Aichinger abschließend.

