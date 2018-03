FP-Gudenus: Abkehr von Flüssiggas-Bussen in Wien ist ein Umwelt-Skandal!

Umweltbundesamt stellt klar fest, dass Dieselmotoren viel stärkere Feinstaub-Belastung verursachen

Wien (OTS/fpd) - Empört zeigt sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus über die rot-grünen Pläne, die umweltfreundliche Wiener Flüssiggas-Busflotte wieder auf Diesel umzustellen. "Dabei preisen die Spezialisten des Umweltbundesamts den Flüssiggas-Antrieb als besonders emissionsarm an und verweisen auf die Wiener Linien als positives Beispiel für die Nutzung dieses modernen Kraftstoffs. Und SPÖ-Gemeinderat Hora hat die Wiener Linien deswegen sogar gleich zum europäischen Musterschüler erklärt", berichtet Gudenus. Er ist sich mit den Experten einig:

"Besonders die Feinstaub-Belastung in der Stadt wird durch den geplanten, völlig unverständlichen Rückschritt zu Diesel-Bussen massiv ansteigen." Sein übler Verdacht: "Vielleicht wollen Sozialisten und Grüne die Feinstaubbelastung absichtlich in die Höhe treiben, um das dann dem Individualverkehr in die Schuhe zu schieben und ihren Auto-Hass erneut ausleben zu können." Immer deutlicher kristallisiere sich heraus, dass die grüne Regierungsbeteiligung eine ökologische Katastrophe sei.

Zudem wäre der neuerliche Umstieg ein weiterer Beleg für die rot-grüne Misswirtschaft. Gudenus: "Die Busflotte mit großem finanziellem Aufwand auf Flüssiggas umzurüsten ist letztlich offenbar als umweltfreundliches Abenteuer zu werten, das aber nun rasch wieder beendet werden soll." Er appelliert an die zuständigen SPÖ-Stadträtinnen Brauner und Sima, die Rückkehr der Wiener Linien zur Feinstaub-Schleuder Diesel im Sinne der Wienerinnen und Wiener zu verhindern: "Das ist für die Bürger jedenfalls bedeutsamer als die Pseudo-Einbindung in die Entscheidung über das Design der Busse." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798