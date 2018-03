Neu ab sofort: ORF-TVthek im LIWEST-Kabelnetz

ORF und LIWEST präsentierten die TVthek im LIWEST-Kabelnetz

Wien (OTS) - In der ORF-TVthek stehen dem Publikum seit 2009 Fernsehsendungen des ORF als Live-Stream und als Video-on-Demand zur Verfügung. Das zunächst online abrufbare Angebot wurde in den vergangenen Jahren schrittweise auch für die Nutzung auf weiteren medialen Plattformen angepasst. Nun können Kabelnetzkundinnen und -kunden der LIWEST Kabelmedien GmbH ab sofort mit einem HbbTV-tauglichen Empfangsgerät das gesamte, auch online verfügbare Angebot der Videoplattform des ORF nutzen. Mag. Günther Singer (LIWEST-Geschäftsführer kaufmännischer Bereich), DI Nicholas Sridharan (LIWEST-Geschäftsführer technischer Bereich), Mag. Kurt Rammerstorfer (ORF-Direktor Landesstudio Oberösterreich) und Thomas Prantner (stv. ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien) stellten das TVthek-Angebot für das LIWEST-Kabelnetz im Rahmen eines Pressegesprächs am Freitag, dem 19. April 2013, in Linz vor.

Mag. Günther Singer, LIWEST-Geschäftsführer kaufmännischer Bereich:

"Mit der heute präsentierten Lösung realisieren wir das Thema 'Fernsehen, wann man will' auch für technisch nicht versierte Kunden - einfach und in für Fernsehen adäquater Qualität. Ob die tollen ORF-Kindersendungen für unsere Kleinsten oder 'Oberösterreich Heute' - nichts entgeht unseren Kunden. Jemand wurde vom ORF interviewt? -Kein Problem, ein Knopfdruck und die Sendung ist abrufbar. So zeigt man zum Beispiel Familie und Freunden, wo man dabei war. Und das, ohne ständig auf die Uhr zu blicken oder sich lange vorher Gedanken zu machen, ob man Sendungen aufnehmen will."

DI Nicholas Sridharan, LIWEST-Geschäftsführer technischer Bereich:

"Wir freuen uns, dass LIWEST-Kunden die umfangreiche ORF-TVthek jetzt nicht nur am Computer nutzen können, sondern auch dort, wo sie unserer Meinung nach am besten aufgehoben ist: ganz bequem im Wohnzimmer beim Fernsehgerät! Durch die optimierte Qualität ist die ORF-TVthek vor allem auch bei schnell bewegten Bildern wie in der Sportberichterstattung ein Hit."

Mag. Kurt Rammerstorfer, ORF-Direktor Landesstudio Oberösterreich:

"Ich freue mich sehr, dass der öffentlich-rechtliche Mehrwert in Form der ORF-TVthek jetzt auch vielen Kabelnetz-Benützer/innen zugutekommt, die ansonsten nicht die Möglichkeit hätten, auf die ORF-TVthek zurückzugreifen. Damit unterstreicht der ORF auch pro futuro seine Marktführerschaft."

Thomas Prantner, stv. ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien:

"Mit der Integration der ORF-TVthek in das Kabelnetz der LIWEST haben wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung 'Fernsehen wann und wo Sie wollen' verwirklicht. Das Video-on-Demand-Angebot der TVthek steht nunmehr auch in Oberösterreich nicht nur online und mobil, sondern im Rahmen des LIWEST-Kabelnetzes auch via TV-Gerät jederzeit zur Verfügung."

Das bietet die TVthek im LIWEST-Kabelnetz

Kabelnetzkundinnen und -kunden der LIWEST Kabelmedien GmbH können ab sofort mit einem HbbTV-tauglichen Empfangsgerät - das sind TV-Geräte oder DVB-C-Set-Top-Boxen (Digiboxen) - konform der HbbTV-Spezifikation v1.1.1 - das gesamte Angebot der Videoplattform des ORF nutzen. Mehr als 130 ORF-TV-Sendungen bzw. -Formate stehen regelmäßig als Video-on-Demand (7-Days-Catch-Up) zur Verfügung. Magazin-, Informations-, Regional-, Kultur-, Sport-, Service-, Religions-, Dokumentations- sowie Unterhaltungssendungen werden ebenso bereitgestellt wie Sendungen des Kinderprogramms, Filme und Serien.

Höchstmögliche Bedienerfreundlichkeit und beste Bildqualität stehen bei dem neuen TVthek-Angebot im Kabelnetz im Vordergrund: Design und Navigation sind für die Nutzung auf TV-Bildschirmen optimiert, bestmögliche Barrierefreiheit ist durch die optionale Einblendung von Untertiteln und Transkripten (soweit vorhanden) gegeben.

Nähere Information

Nähere Informationen zu den technischen Voraussetzungen (FAQ's) und dem LIWEST-Service für LIWEST-Kundinnen und -Kunden finden Sie auf www.liwest.at/ORF-TVthek.

Das Projekteam

Die Umsetzung der ORF-TVthek für das Kabelnetz der LIWEST Kabelmedien GmbH wurde von Seiten des ORF/ORF-E von Ing. Christian Eder und Herbert Schmitt, BSc. geleitet. Seitens LIWEST zeichnet Herr Prok. Hubert Riedl für die Projektleitung verantwortlich. Das Projekt wurde mit maßgeblicher Unterstützung der Infonova GmbH (DI Werner De Buigne, Heribert Amtmann) realisiert. Der Aufbau und die erforderliche Erweiterung der Systemarchitektur wurde von der APA-IT durch Robert Szuka koordiniert.

