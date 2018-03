"Kulturmontag" am 22. April: Neues Buch von Alice Schwarzer und Proschat Madani im Interview

Amsterdams Rijksmuseum in neuem Glanz und "Cassandras Traum" von Woody Allen im "art.film"

Wien (OTS) - Der "Kulturmontag" am 22. April 2013 - moderiert von Clarissa Stadler - widmet sich ab 22.30 Uhr in ORF 2 unter anderem der Wiedereröffnung von Amsterdams Rijksmuseum, dem neuen Buch "Es reicht!" von Alice Schwarzer und der erfolgreichen Schauspielerin Proschat Madani ("CopStories"), die im Studio live zu Gast ist. "art.film" zeigt um ca. 23.30 Uhr Woody Allens Spielfilm "Cassandras Traum" mit Colin Farrel und Ewan McGregor als ORF-Premiere.

Amsterdams Rijksmuseum wiedereröffnet: Letzter Staatsakt für Königin Beatrix

Zehn Jahre dauerten die 375 Millionen Euro teuren Sanierungsarbeiten an einem der bedeutendsten Weltmuseen, Amsterdams Rijksmuseum. In 80 Sälen auf 800 Quadratmetern lassen sich 800 Jahre niederländische Geschichte nachvollziehen. Wie eine dreischiffige Kirche ist die eigentliche Galerie angeordnet, Gemälde von Franz Hals, Jan Vermeer und Pieter de Hooch reihen sich da aneinander. Der "Kulturmontag" über Hollands Kunstschatz.

Alice Schwarzer reicht es: Vom Anmachen, Über- und Untergriffen

Von Paradefeministin Alice Schwarzer kommt jetzt der Ordnungsruf: "Es reicht!" heißt ihr neues Buch, in dem sie Sexismus im Beruf anprangert. Studien zufolge haben zwei von drei Frauen sexuelle Übergriffe erlebt. Vor allem in den sogenannten "Lächelberufen" - wie etwa Flugbegleiterin - werden Frauen immer noch wie Freiwild behandelt. Männer - so die These - kompensieren Machtverluste im Berufsleben durch Über- und Untergriffe. Sind das Einzelfälle? Und gibt es auch männliche Sexismus-Opfer? Der "Kulturmontag" bemüht sich um Aufklärung.

Proschat Madani: Die österreichisch-persische Schauspielerin live im "Kulturmontag"

In Film und Fernsehen verleiht Proschat Madani ihren Rollen - unter anderem in "Der letzte Bulle" und zurzeit in der ORF-Serie "CopStories" (immer Dienstag in ORF eins) gehörig Profil - fast scheint es, als sei sie die Exotin vom Dienst. Madani selbst wurde im Iran geboren, wuchs in Wien auf und bemühte sich zu allererst um Integration. In der Schule wollte sie möglichst schnell Deutsch lernen und verdrängte zusehends ihre Muttersprache Farsi. Was bewirken so viele Veränderungen und Wechsel? Verwirrung und die Frage, was denn Heimat bedeuten könne, geht sie in ihrem ersten Buch - geschrieben in Drehpausen und des Nachts mit Ringen unter den Augen - nach. "Suche Heimat, biete Verwirrung" ist denn auch der Titel ihres literarischen Debüts. Proschat Madani ist live zu Gast im "Kulturmontag".

Der "Kulturmontag" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at