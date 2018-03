ASFINAG: Risiko ist zu hoch; Übung im Katschbergtunnel wird verschoben

Schneefälle bis auf 800 Meter herab; Umleitung über Passstraße wäre verantwortungslos

Klagenfurt (OTS) - Der April, macht was er will - im Westen Österreichs will er es sogar bis auf 800 Meter herab erneut schneien lassen. Die Konsequenz: Die Großübung im Katschbergtunnel, an der mehr als 200 Einsatzkräfte teilnehmen hätten sollen, wird nun definitiv verschoben. Der Grund ist das erhöhte Sicherheitsrisiko für die Verkehrsteilnehmer, auf die bei der Umleitungsstrecke über den Katschbergpass jedenfalls eine "weiße Überraschung" warten würde. Sicherheit geht bei der ASFINAG aber klarerweise vor. "Diesem erhöhten Risiko werden wir unsere Kunden selbstverständlich nicht aussetzten, das wäre verantwortungslos." sagt Geschäftsführer Rainer Kienreich.

Die Übung, die gesetzlich vorgeschrieben ist, wird heuer nachgeholt. Der Termin ist voraussichtlich im Herbst 2013.

