Uhrenfirma Partime präsentiert an der BaselWorld erstmals das Schweizerkreuz als Uhr

Zürich (ots) - Die Uhrenfirma Partime aus Zürich-West präsentiert das Schweizerkreuz als Uhr. An der BaselWorld wird erstmals ein animiertes Schweizerkreuz mit der Funktion einer Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Länderwappen entwickelt sich in 4 Viertelstunden, bis es nach einer Stunde komplett ist. Ein Punkt am Rand gibt die Stunde an.

Zeit als Bild

Der Designer Andreas Mossner ist bekannt für seine Partime Uhren aus dem Zürcher Technopark. Seine grafischen Zeitmesser schmücken seit Jahren das Trend-Quartier, Bars, Restaurants und Clubs. Eine seiner Uhren läuft im Berliner Reichstag und eines der ersten Modelle in der Kirche Grossmünster in Zürich. Seit kurzer Zeit ist Zürich Partime auch als Armbanduhr mit einem blauen Display erhältlich. Die Kollektion umfasst erst 7 Modelle und feiert Premiere an der BaselWorld.

Online-Shop: www.partime.ch

Partime Flagship Store Technoparkstrasse 1 8005 Zürich +41/44/445'14'55

BaselWorld vom 25. April bis 2. Mai 2013, Halle 2.0, Stand B01, Xantia

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Mossner

Advision AG, Technopark Zürich

Tel.: +41/44/445'14'55

E-Mail: info @ partime.ch