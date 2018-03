Sondersitzung: BZÖ-Bucher präsentiert vier Initiativen

Bankgeheimnis retten, Bankenunion verhindern, Trennbankensystem einführen und Steuerschlupflöcher der Banken schließen

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Josef Bucher hat heute im Vorfeld der Sondersitzung des Nationalrates am kommenden Montag zur Zypern-Krise vier Anträge des BZÖ vorgestellt; Nämlich Bankgeheimnis retten, Bankenunion verhindern, Trennbankensystem einführen und Steuerschlupflöcher der Banken schließen. Bucher: Die Menschen werden seit Jahren von den Regierenden belogen und betrogen. Nicht die notleidenden Menschen in den Pleitestaaten erhalten die Milliarden, sondern fast ausschließlich die Banken. Es ist Zeit für die Wahrheit", so Bucher, der beispielsweise auf den geheimen Unterausschuss des Parlamentes verwies, der diese Woche getagt hat und aus dem man unter Strafandrohung die Bürger nicht informieren dürfe, obwohl Finanzministerin Fekter selbst dort die wichtigsten Antworten schuldig bleibe.

"Das Chaos in der Euro-Zone wird immer größer. Zypern wird durch sinkende Kaufkraft, steigende Schulden und höhere Arbeitslosenzahlen zum zweiten Griechenland werden und auch hier werden die Bürger zweifach zur Kassa gebeten: Einmal über Milliardenzahlungen an Pleitestaaten und maroder Banken, aber auch durch den Zugriff auf ihre Sparguthaben, wie es bereits in Zypern vorexerziert wurde. Das Modell Zypern droht in ganz Europa und auch in Österreich", so Bucher, der darauf hinwies, dass sich bereits mehrere österreichische Banker für gravierende Änderungen bei der Einlagensicherung ausgesprochen haben, die selbstverständlich zu Lasten der Sparer gehen würden.

"Deshalb zielt unser erster Antrag darauf ab, dass das Bankgeheimnis unberührt erhalten werden muss. Wenn hier einmal ein Spalt aufgemacht wird, dann wird man die Tür nie mehr schließen können", so der BZÖ-Chef. Der Status Quo sei völlig ausreichend, eine Aufgabe des österreichischen Bankgeheimnisses wäre für Bucher "ein großer Unsinn, oder glauben sie dass die Großverbrecher ihr Geld auf Sparbüchern Marke Oma bei einem Zehntelprozent Zinsen anlegen?"

Der zweite Antrag des BZÖ zielt gegen die europäische Bankenunion. Bucher stellte hier den 33 Billionen Euro Schulden der Eurozonen-Banken die Staatsschulden von rund acht Billionen gegenüber.

Antrag drei schlägt die Einführung eines so genannten Trennbankensystems vor - also die Unterscheidung in Investment- und Geschäftsbanken. Spekulation und herkömmliches Bankgeschäft sollen künftig getrennt werden.

Der vierte Antrag des BZÖ verlangt die Schließung der Steuerschlupflöcher der Banken. Während diese im Schnitt sieben Prozent statt 25 wie andere Unternehmen zahlen, entgehen dem Staat jährlich geschätzte zwei Milliarden Euro an Steuereinnahmen, weil die österreichischen Banken ihr Geld steuerschonend in Steueroasen bunkern, beruft sich Bucher auf Schätzungen verschiedener NGOs.

"Uns als BZÖ geht es um den Schutz der Steuerzahler und der Sparer", so Bucher abschließend.

