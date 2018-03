AVISO: Betriebsbesuche am Töchtertag von Stadträtin Frauenberger

Frauenstadträtin besucht MA 33 - Wien leuchtet, Wiener Hafen, Mobile Filmproduktion und das AMS Österreich mit OKTO

Wien (OTS) - Über 2.000 Mädchen werden am Donnerstag, den 25. April in über 150 Wiener Betrieben beim 12. Wiener Töchtertag mitmachen und dabei in nicht-traditionelle, zukunftsorientierte Berufe "schnuppern". Die Initiatorin des Wiener Töchtertags, Frauenstadträtin Sandra Frauenberger, wird einige spannende Töchtertagsbetriebe besuchen. VertreterInnen der Medien sind dazu herzlich eingeladen.

Das Programm der Stadträtin am Töchtertag am 25. April:

- 9:15 Uhr Magistratsabteilung 33 - Wien leuchtet

Treffpunkt: Senngasse 2, 1110 Wien

Programm: Die Teilnehmerinnen des Töchtertages lernen die Funktionsweisen von Ampelschaltungen kennen, dazu werden sie mit einem Hubkranfahrzeug fahren.

- 10:00 Uhr Wiener Hafen: Besuch gemeinsam mit

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek

Treffpunkt: Seitenhafenstraße 15, 1020 Wien

Programm: Die Teilnehmerinnen üben sich in der Handhabung des großen Containerkrans und der Staplerfahrt mit dem Containerstapler.

- 11:15 Uhr Mobilefilm Produktion

Treffpunkt: Landstraßer Hauptstraße 2a, Village Cinemas

Programm: Bei "Mobilefilm Produktion" lernen die Teilnehmerinnen Kinotechnik sowie die Arbeit mit der Videokamera kennen. Unterstützt werden sie dabei von der Kamerafrau und Produzentin des Films "Oh Yeah, She Performs".

- 12:30 Uhr AMS Österreich in Kooperation mit OKTO gemeinsam mit Petra Draxl, Landesgeschäftsführerin des AMS Wien

Treffpunkt: Goldschlagstraße 172, 1140 Wien

Programm: Eine Talkshow wird von den Teilnehmerinnen produziert, dabei können sie in die Bereiche Licht- und Tontechnik sowie Requisite schnuppern. (Schluss) grs

