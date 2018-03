Erste Erfolge der Unternehmenszusammenführung bei Interalpin 2013

Kooperationsabsichten und Vorverträge zwischen sechs österreichischen Unternehmen und kanadischen Partnern vereinbart

Wien (OTS/PWK245) - Im Rahmen der Interalpin 2013 (www.interalpin.at), der international bedeutendsten Fachmesse für alpine Technologien in Österreich, brachte die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) österreichische Firmen der Branche mit Entscheidungsträgern aus Kanada, China, Südkorea, Russland und Spanien in Innsbruck Anfang April zusammen. Die dort organisierten Workshops gaben 30 österreichischen Unternehmen die Möglichkeit, Ihre Expertise dem interessierten internationalen Fachpublikum zu präsentieren.

"Bereits jetzt zeigen sich die ersten Erfolge", berichtet Thomas Glück, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Montreal. Glück begleitete 32 kanadische Skigebietsgeschäftsführer aus den Provinzen Alberta, British Columbia, Ontario und Quebec nach Tirol, besuchte neben der Messe unter anderem auch die Firmen Doppelmayr, ILF, Prinoth, Skidata, Sunkid, Trumer Schutzbauten und Wintersteiger mit den kanadischen Repräsentanten. Konkrete Kooperationsabsichten bzw. Vorverträge wurden von den Kanadiern mit sechs österreichischen Unternehmen vereinbart.

"Unser Ziel war, neben den bereits erfolgreichen österreichischen Niederlassungen in Kanada - Doppelmayr, Wintersteiger -, neue Unternehmen der Branche, ihre Technologien und ihr Know-how auch in Übersee bekannt zu machen und so heimischen Firmen - von Planern und Beratern, Tourismusexperten und Lieferanten von Ausrüstungsgütern -ganz neue, für das zukünftige Geschäft wichtige Märkte zu erschließen. Das ist uns somit in einem ersten Schritt in Kanada bereits erfolgreich gelungen", so Glück abschließend.

Die Interalpin, ist die weltweit führende Messe der Seilbahnbranche. Die Kooperationsbörse der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA lief im Rahmen der Internationalisierungsoffensive "go international" des Wirtschaftsministeriums und der WKÖ. (BS)

