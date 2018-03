Fünfter KulturInvest-Kongress am 24. und 25. Oktober 2013 in Berlin / Der größte Branchentreff für Kulturanbieter und Kulturinvestoren im deutschsprachigen Raum bietet ein vielfältiges Themenspektrum

Berlin (ots) - Am 24. und 25. Oktober findet der fünfte KulturInvest-Kongress in den Verlagsräumen des Tagesspiegel in Berlin statt. In 24 Foren stellen über 75 Referenten in dem Themenspektrum von Kulturmanagement, Kulturtourismus, Kulturmarketing, Neuro- und Sensemarketing sowie Kultursponsoring neueste Trends vor und laden zum fachlichen Austausch. Darüber hinaus gibt der Kongress in diesem Jahr wichtige Impulse zum Thema "Kulturimmobilie". Der Fachkongress "KM Konkret - Personalmanagement in der Kultur", präsentiert von KM Kulturmanagement Network GmbH, ist erstmalig fester Bestandteil des Gesamtprogramms. Teilnehmer aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Medien können bis 30. Juni vom attraktiven Frühbucherrabatt profitieren und sich ab sofort anmelden. Weitere Informationen unter www.kulturinvest.de

Globale ökonomische und soziale Entwicklungen stellen große Herausforderungen für Kulturpolitiker, Kulturanbieter und deren Kooperationspartner dar. Die Etablierung betriebswirtschaftlicher Management- und Marketingprozesse bei öffentlichen und privatwirtschaftlichen Kulturanbietern, die Übernahme kultureller Verantwortung durch Wirtschaftsunternehmen und kulturpolitisches Umdenken eröffnet neue Entwicklungsperspektiven für das Zusammenwirken von Kultur, Wirtschaft, öffentlicher Hand und Medien.

Der Tagesspiegel fördert die Diskussion rund um das Kultur-Business und öffnet sein Verlagsgebäude am Askanischen Platz für die Teilnehmer des KulturInvest-Kongress. Auf dem Kongress begegnen sich Führungskräfte aus Kultur, Wirtschaft, Agenturen, Politik und Medien zum fachlichen Austausch. Teilnehmer sind Direktoren, Intendanten sowie Marketing- und Sponsoringverantwortliche aus Kultureinrichtungen und deren Fördervereinen ebenso wie Entscheidungsträger und Mitarbeiter für Public Relations, Marketing und Sponsoring aus Wirtschaftsunternehmen.

Dr. Gabriele Landwehr, verantwortlich für Wirtschafts- und Stiftungskooperationen beim Goethe-Institut und Teilnehmerin des Kongresses im Jahr 2012 sieht das so: "Die direkten Kommunikations-und Netzwerkmöglichkeiten vor Ort, die der KulturInvest-Kongress neben wichtigen Informationen bietet, sind unschätzbar. Künstler, Kulturmanager, Fachleute mit Kulturaufträgen aus allen gesellschaftlichen Sektoren ergeben eine kreative Mischung. Der Kongress ist eine Entdeckungsreise in neue Formate und Innovationen des Kulturschaffens."

Veranstalter des KulturInvest-Kongress ist Causales - Gesellschaft für Kulturmarketing und Kultursponsoring mbH. Dank zahlreicher Förderer und Premiumpartner, wie der Deutschen Post DHL, Bayer Kultur, Verhülsdonk, Lanxess und dem Goethe-Institut sowie der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V., den Forenpartnern HOCHTIEF, DIE DRAUSSENWERBER, Ruhr Tourismus, Dussmann, KM Kulturmanagement Network GmbH, KULTURPERSONAL GmbH, Hansgrohe, Wöhrl und der ESB konnte das Themenspektrum des Kongresses im Vergleich zum Vorjahr erheblich erweitert werden. Das Mövenpick Hotel Berlin bietet in unmittelbarer Nähe attraktive Zimmerkontingente für Kongressteilnehmer.

