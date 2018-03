"Genealogie multikulturell" in "Heimat, fremde Heimat"

Am 21. April um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Lakis Iordanopoulos präsentiert in "Heimat, fremde Heimat" am Sonntag, dem 21. April 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Genealogie multikulturell

Felix Gundacker ist seit 25 Jahren Berufsgenealoge. Seine Klientel sind meistens Österreicher/innen - alle auf der Suche nach Informationen über ihre Vorfahren. In einem aktuellen Fall geht der Genealoge den Spuren der Familie Triebel aus Wiener Neustadt nach. Hier glaubt man, mit dem jetzigen US-Außenminister John Kerry verwandt zu sein. Ein anderer Teil der Familie scheint wie von der Bildfläche verschwunden zu sein. Im Beitrag von Dalibor Hysek kann Felix Gundacker Antworten auf beide Fragen liefern. Und von seinen Entdeckungen wird sogar seine Auftraggeberin überrascht.

Vom Gastarbeiterkind zur Psychotherapeutin

Özlem Akpinar ist zurzeit die erste Absolventin der privaten Sigmund-Freud-Universität mit türkischem Migrationshintergrund. Sie ist als fünftes und jüngstes Kind einer Arbeiterfamilie in Wien auf die Welt gekommen und kann als "Angehörige der zweiten Generation" bezeichnet werden. Neben ihrem Studium musste sie einen Vollzeitjob annehmen, da die SFU etwa dreimal so teuer wie die Oxford Universität ist. Nun ist die junge Frau transkulturelle Psychotherapeutin mit eigener Praxis. Meryem Citak berichtet vom Akpinars steinigem Weg und ihrer Beharrlichkeit beim Verfolgen der gesteckten Ziele.

Black Community - Empowerment gegen Rassismus

Laut der Organisation für Antirassismusarbeit ZARA ist der Rassismus gegenüber unseren schwarzen Mitbürgerinnen und Mitbürgern weit verbreitet. Diskriminierende und abwertende Beleidigungen stehen für viele von ihnen auf der Tagesordnung. Auch auf institutioneller Ebene fühlen sich Schwarze Mitbürger/innen noch immer nicht gleichberechtigt behandelt. Nach dem milden Urteil für den gewalttätigen Fahrgast, der eine Frau im Jänner in den U-Bahn Schacht gestoßen hat, gingen die Wogen innerhalb der Black Community hoch. Ein Beitrag von Ajda Sticker.

"Heimat, fremde Heimat" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at