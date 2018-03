Frank Stronach mit Team auf Salzburger Schranne

Grünmarkt "Schranne", Seekirchen und Gut Aiderbichl standen auf Frank Stronachs Wahlkampfprogramm

Salzburg (OTS) - Frank Stronach besuchte sein Salzburger Team, mit Bürgermeister Hans Mayr an der Spitze, zum zweiten Mal im laufenden Landtagswahlkampf. Dabei stand in der Stadt ein ausführlicher Besuch auf der Schranne am Programm. Anschließend ging es ins Seekirchner Brückenstüberl zum Mittagessen, ehe Frank Stronach zu Michael Aufhauser nach gut Aiderbichl aufbrach.

Den Abschluß des Tages bildete die schon obligate Wahlkampfveranstaltung des Teams, mit Imbiss und Musik. An diesem Abend war die Bevölkerung des Flachgaus eingeladen. Der Festsaal des Seekirchner Hofwirts war bis auf den letzten Sitzplatz gefüllt, viele Interessierte konnten nur mehr Stehplätze ergattern um der Rede von Frank Stronach zu folgen.

