"Bürgeranwalt" am 20. April: Ausgebeutet im Erziehungsheim

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 20. April 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Ausgebeutet im Erziehungsheim

Fall eins führt nach Oberösterreich zu einer staatlichen Erziehungsanstalt: nach Linz Wegscheid. Vor allem in den 50er und 60er Jahren wurden "Heimkinder" dort körperlich und seelisch schwer misshandelt und sie mussten hart arbeiten - ohne Bezahlung. Jetzt, wo die meisten im Pensionsalter sind, fehlen vielen diese Versicherungszeiten. Volksanwalt Dr. Peter Kostelka bemüht sich, eine Lösung für sie zu finden.

Teure Geschlechtsumwandlung

Ilona V. hat schon als kleines Mädchen das Gefühl gehabt, dass sie im falschen Körper steckt, dass sie eigentlich ein Bub ist. Als Erwachsene hat sie sich dann durch eine geschlechtsanpassende Operation zum Mann machen lassen. Das kostet in der dafür - wie sie meint - besten Spezialklinik in Deutschland mehr als 50.000 Euro. Zahlt das die österreichische Krankenkasse? Der niederösterreichische Patientenanwalt Gerald Bachinger diskutiert darüber mit einem Vertreter der niederösterreichischen Gebietskrankenkasse.

