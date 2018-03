Die Zukunft der EU-Agrarpolitik nach 2013 - das Geheimnis ausgezeichneter Obstbrände - Topfengerichte zum Muttertag

Die Themen im aktuellen TV-Landwirtschaftsmagazin "Land und Leute"

St. Pölten (OTS) - Die Themen der nächsten Ausgabe am Samstag, 27. April 2013 um 16.30 Uhr in ORF 2:

*Gemeinsame EU-Agrarpolitik nach 2013

Die im Rahmen des Umweltprogramms ÖPUL von österreichischen Bauern erbrachten Leistungen für den Umweltschutz sollen von der EU anerkannt werden. Darauf haben sich die europäischen Agrarminister bei den Verhandlungen zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013 verständigt; die endgültige Einigung mit dem EU-Parlament und der Kommission steht aber noch aus. Eine Reportage erklärt die künftigen Auswirkungen auf die heimische Landwirtschaft.

*Bäuerinnen kochen saisonal: Blattsalate.

Wenn es um gesunde Ernährung geht, haben Salate, Gemüse und Kräuter einen hohen Stellenwert. Sie enthalten kaum Kalorien, machen satt und liefern dazu noch wertvolle Pflanzenstoffe. Die Gemüsebäuerin Gabi Wild-Obermayr aus Niederneukirchen in Oberösterreich präsentiert einige raffinierte Rezepte.

*Heimische Brennerelite.

163 Destillerien aus 14 Nationen haben mit mehr als 1500 Produkten bei der "Destillata 2013" mitgemacht, einer der wichtigsten Obstbrand-Prämierungen in Europa. Der Gesamtsieg ging dabei an Georg Hiebl aus dem Mostviertel - die Aromen seiner Edeldestillate haben die Jury am meisten überzeugt.

*Mein Dorf: "Straden".

Auch diesmal stellen in der Porträt-Reihe "Mein Dorf" Menschen ihre Gemeinde vor - diesmal steht Straden in der Südsteiermark im Mittelpunkt. Mit seinen drei Kirchtürmen thront der Ort, auf einem Schotterkegel erbaut, weithin sichtbar über der Region. Der historische Ortskern reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück und ist mit seinen malerischen Bauten und italienischem Flair Anziehungspunkt für viele Besucher.

*Topfen zum Muttertag.

Topfen ist aus der österreichischen Küche nicht wegzudenken, er enthält viel Eiweiß, Spurenelemente und Vitamine. In der Landwirtschaftskammer Oberösterreich in Linz hat eine Seminarbäuerin mit Kindern verschiedene einfach herzustellende Topfengerichte für den Muttertag eingeübt.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

Tel.: 02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at