Einladung zur Garteneröffnung: Der Sozialmarkt blüht auf

Am 24. April eröffnet der Samariterbund-Sozialmarkt mit einem großen Fest seinen Garten

Wien (OTS) - Der Samariterbund-Sozialmarkt in der Pillergasse 24 im 15. Bezirk ist nicht nur ein Supermarkt für Menschen mit geringem Einkommen, er bietet ab 24. April seinen Kunden auch einen schönen Innenhof mit eigenen Parzellen zum Bepflanzen von Gemüse und Obst.

Am 24. April wird der Hof offiziell mit einem Grillfest und handfesten Spatenstichen eröffnet. Dank der Unterstützung von Sunny Garden und dem Lyons Club Belvedere wird der Sozialmarkt demnächst um ein schönes Stück Garten erweitert werden. Nino Abdurahmanovic von Sunny Garden spendet dem Samariterbund Apfel- und Marillenzwergbäume, Tomaten, Paprika, Gurken, Waschbetonplatten und Humuserde und vor allem auch die Arbeitsleistung von fünf Mitarbeitern, die helfen, den Garten zum Blühen zu bringen. Die Erträge kommen den Kunden der Samariterbund-Sozialmärkte zugute. Einige der Sozialmarktkunden erhalten eigene Parzellen, die sie nach Belieben bepflanzen können. Gefeiert wird gemeinsam mit den Kunden bei einem großen Grillfest im Hof.

"Unsere Sozialmärkte sollen sozial schwachen Menschen nicht nur eine günstige Einkaufsgelegenheit bieten, sondern auch einen Ort der Erholung darstellen. Der Innenhof, der den Sozialmarkt mit unserer Zentrale verbindet, bietet sich dafür ideal an. Unsere Kunden freuen sich jetzt schon auf die Gartenarbeit und gemütliches Zusammensitzen bei selbstgezogenem Gemüse und Kräutern. Diese Saat bringt in jedem Fall eine gute Ernte", erklärt Oliver Löhlein, Landesgeschäftsführer des Wiener Samariterbundes.

Termin: 24. April 2013, 10 Uhr

Ort: Samariterbund-Sozialmarkt, Pillergasse 24, 1150 Wien

Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

Der Samariterbund betreibt derzeit zwei Sozialmärkte in Wien: Einen Sozialmarkt in der Frömmlgasse 31 in Wien-Floridsdorf des ASBÖ Floridsdorf Donaustadt wurde am 1. Juli 2009 eröffnet und zählt mittlerweile schon rund 4.500 Mitglieder. Ein weiterer Sozialmarkt des Samariterbundes befindet sich seit Juni 2010 im 15. Bezirk in der Pillergasse 24 gleich neben der Landes- und Bundeszentrale des Samariterbundes und zählt bereits über 1.300 Mitglieder.

Durch die hohe Nachfrage ist der Samariterbund-Sozialmarkt immer auf der Suche nach weiteren Sponsoren, die Lebensmittel und Waren aller Art spenden. Besonders gefragt sind Kinderspielzeug und Hygieneartikel.

