FPÖ-Mölzer: Sinkende Zahl illegaler Grenzübertritte in EU ist kein Grund zur Entwarnung

Zahl jener, die ungehindert EU-Außengrenze überwinden konnten, wird von Statistik nicht erfasst - Mittel für Grenzschutzagentur Frontex sind aufzustocken

Wien (OTS) - Als positiv bezeichnete heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, den Umstand, dass nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex im Vorjahr die Zahl der illegalen Grenzübertritte auf 73.000 und damit deutlich gesunken sei. "Offenbar werden die EU-Außengrenzen besser geschützt, so dass illegale Zuwanderer aus der Dritten Welt anscheinend die Lust verlieren dürften, nach Europa zu kommen", hielt Mölzer fest.

Auch wenn die Zahl der illegalen Grenzübertritte gesunken sei, bestehe, so der freiheitliche EU-Mandatar, dennoch kein Grund zur Entwarnung. "In der Statistik erfasst sind ja nur jene Illegalen, die erwischt worden sind. Wie viele es schaffen, die EU-Außengrenzen ungehindert zu überwinden, ist nicht bekannt. Ihre Zahl wird aber wohl in die Hunderttausende pro Jahr gehen. Sind die illegalen Zuwanderer erst einmal da, dann ist es für sie ein Leichtes, in den europäischen Großstädten unterzutauchen", gab Mölzer zu bedenken.

Deshalb forderte der freiheitliche Europaabgeordnete, den Schutz der EU-Außengrenzen noch weiter zu verstärken und die Mittel für Frontex aufzustocken. "Das Mittelmeer bleibt weiterhin eine Problemzone, und die griechisch-türkische Grenze darf, auch wenn sich dort die Lage im Vorjahr etwas verbessert hat, nicht aus den Augen verloren werden. Denn eines muss klar sein: Eine effektive Sicherung der EU-Außengrenzen ist der beste Schutz der europäischen Völker vor den Folgen einer illegalen Massenzuwanderung", schloss Mölzer.

