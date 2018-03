AVISO: Einladung zum Pressegespräch anlässlich der Tourismuskonferenz 2013

3. Tourismuskonferenz von Bund und Ländern am 25. April in Bregenz - Tourismustag der Österreich Werbung

Wien (OTS/BMWFJ) - Bregenz, Wien (BWMFJ). Zum Auftakt der 3. Tourismuskonferenz von Bund und Ländern in Bregenz laden Wirtschafts-und Tourismusminister Reinhold Mitterlehner, Vorarlbergs Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser und Österreich Werbung-Geschäftsführerin Petra Stolba am Donnerstag, 25. April, zu einem gemeinsamen Pressegespräch. Neben einem aktuellen Bericht des Expertenbeirats zur Tourismusstrategie werden aktuelle Schwerpunkte, Maßnahmen und Ziele für den heimischen Tourismus präsentiert.

Die Tourismuskonferenz vereint alle maßgeblichen Stakeholder an einem Tisch. Im Mittelpunkt der Gespräche steht heuer das in der Tourismusstrategie definierte Alleinstellungsmerkmal "Städte und Kultur", wofür insbesondere Bregenz eine ideale Bühne bietet. Vor der Tourismuskonferenz findet ebenfalls am 25. April der zweite Tourismustag der Österreich Werbung (ÖW) statt. Unter dem Motto "Österreich.Treffpunkt Europas" geht die ÖW mit ihren Partnern der Frage nach, wie der durch verschiedenste Einflüsse geprägte kulturelle und kulinarische Reichtum Österreichs für den Tourismus genützt werden kann.

Alle Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zum Pressegespräch recht herzlich eingeladen. Es bestehen Film- und Fotomöglichkeiten. Bitte merken Sie vor:

Pressegespräch zum Auftakt der Tourismuskonferenz 2013



mit Wirtschafts- und Tourismusminister Reinhold Mitterlehner,

Vorarlbergs Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser und

ÖW-Geschäftsführerin Petra Stolba



Datum: 25.4.2013, um 13:00 Uhr



Ort:

Seehotel Am Kaiserstrand Salon Kaiserin Zita

Am Kaiserstrand 1, 6911 Lochau



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mag. Volker Hollenstein

Stv. Pressesprecher des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5193 / Mobil: +43 664 501 31 58

volker.hollenstein @ bmwfj.gv.at



Österreich-Werbung

Mag. Ulrike Rauch-Keschmann

Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel. 01/588 66-299 bzw. 0664/614 29 89

ulrike.rauch-keschmann @ austria.info

www.austriatourism.com



Amt der Vorarlberger Landesregierung

Mag. Astrid Keckeis

Abteilung Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten

astrid.keckeis @ vorarlberg.at

05574/511-26115